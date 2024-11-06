الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

يبدأها الفشني ويختتمها عبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات، فيتو
التلاوات، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:23(ص) للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورة النحل   15ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الإنسان/ المرسلات  30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف  15 ق.


45: 10(ص) تلاوة للشيخ  جمال السيد حسين وماتيسرمن سورة الأعراف 15ق.


44: 11(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ  محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة فاطر 25ق.


53: 12 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حسين يوسف الزاوى وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات  30ق.


33: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه 15ق.

أما الختمة المجودة
يقدم التلاوة د/ محمد داوود 5ق الساعة 14:47
مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورة النور 26ق.


22: 16 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة القمر  15ق

17:09 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة  وما تيسر من سورة الإسراء  30ق.


17:43 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورتي المجادلة والحشر  15ق.


18:03 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 15ق.


18:28( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الأنبياء  30ق.


19:03 (قرآن بعدالعشاء ) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم وما تيسر من النساء    15ق.


19:28 (قرآن بعدالعشاء ) تلاوة للشيخ  على حجاج السويسى وما تيسر من الشعراء 30ق.


22:15( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى المؤمنون / الرحمن  45 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف   42ق.


24:15 (بعدمنتصف الليل) للشيخ  محمود البجيرمى وما تيسر من سورتى النحل والإسراء  44ق.


01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوى محمود محمد وما تيسر من سورة الروم15ق.


03:27(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورتي يس/ الصافات 30ق.

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