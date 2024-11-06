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السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

حقنة، فيتو
حقنة، فيتو

صدر حكم بالسجن لأكثر من 31 عامًا بحق طبيب بريطاني، بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته باستخدام لقاح مزيف لفيروس كورونا ، إلى جانب تزوير وثائق طبية وانتحال صفة ممرض بهدف تسميم ضحيته. بحسب  وكالة رويترز.

 

 بريطاني يتنكر بزي ممرض لقتل صديق والدته

وتنكّر توماس كوان، البالغ من العمر 53 عامًا، بزي ممرض، وقام بقياس ضغط دم والدته قبل أن يُعطي السم لصديقها آنذاك، باتريك أوهارا، في نيوكاسل شمال إنجلترا.

ولحسن الحظ نجا أوهارا بعد تلقيه الحقنة، لكنه أصيب بعدوى بكتيرية نادرة تُعرف بالتهاب اللفافة الناخر، وهي عدوى قد تكون قاتلة وتسبب تآكل الأنسجة، وأجبرته على الخضوع لعمليات جراحية متعددة.

 خطة جريئة لقتل رجل في وضح النهار

وكان كوان، وهو طبيب يعمل في سندرلاند، قد أقر بذنبه بتهمة محاولة القتل الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من بدء محاكمته في محكمة نيوكاسل كراون، كما اعترف سابقًا بتهمة إعطاء مادة ضارة.

وأصدرت القاضية كريستينا لامبرت حكمًا بالسجن على كوان لمدة 31 عامًا وخمسة أشهر، واصفة ما فعله بأنه "خطة جريئة لقتل رجل في وضح النهار".

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فيروس كورونا كورونا بريطانيا لقاح مزيف

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