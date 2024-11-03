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منوعات

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

الحرب الإثيوبية البريطانية،
الحرب الإثيوبية البريطانية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إثيوبيا استعادت  درع الإمبراطور تيودروس الثاني، الذي استولت عليه القوات الاستعمارية البريطانية قبل 156 عامًا خلال الحرب البريطانية الإثيوبية في 1867-1868. 

إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا 

وتُعد هذه التحفة التاريخية، التي استحوذت عليها بريطانيا بعد اقتحام قلعة مكدالا ورفض الإمبراطور تيودروس الاستسلام، رمزًا مهمًا للتراث الإثيوبي.

 

وأكدت إذاعة "إي بي سي" الأسترالية أن الدرع كان قد عُرض للبيع في مزاد Anderson & Garland في نيوكاسل، إلا أن المزاد ألغي، حيث بذلت إدارة حماية التراث الإثيوبي جهودًا مكثفة على مدى أكثر من عام لاستعادة هذه القطعة الثمينة.

 

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