مياه الفيوم تنظم ندوة توعوية للعاملين بها ضمن مبادرة "بداية"

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، "إدارة التوعية "، ندوة توعوية لموظفي خدمة العملاء والقراء والمحصلين داخل الشركة، بهدف تنمية مهاراتهم لتحسين الصورة الذهنية للشركة لدي عملائها، لكسب رضاهم وثقتهم أقيمت الندوة داخل مركز التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بمجمع محطات العزب الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

الهدف من الندوة

وتمثل الندوة أحد روافد خطة إدارة التوعية، التي تستهدف العاملين في أماكن عملهم لرفع المستوي المعرفي والإلمام بكافة المعلومات التي تتعلق بهدف ورسالة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، في شتى مجالاتها المختلفة، سواء عدد محطات تنقية مياه الشرب الرئيسية وأماكن تواجدها وكميات إنتاجها ومصادرها ومأخذها والتغطيات الجغرافية لهذه المحطات، من أجل الرد والإجابة علي كل التساؤلات والاستفسارات التي تدور في ذهن المواطنين، والرد والتصدي أيضا لكل معلومة مغلوطة وتصحيحها في وقتها، باعتبارهم مصدرا موثوقًا لكل معلومة تخص الشركة سواء داخلها أو خارجها، وتحسين الصورة لدي العملاء.

تجديد اعتماد شهادة الايزو للمعامل

وكان قد سبق وأعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المجلس الوطني للاعتماد "ايچاك"، جدد اعتماد شهادة الأيزو 17025 لمعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، كمعمل مستقل لمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجيني والتوصيلية بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لمدة أربعة أعوام حتى 12 سبتمبر 2028، لإجراء المعايرات لأجهزة معامل مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة وإجراء المعايرات للجهات الخارجية من مصانع وشركات خاصة وشركات تابعة للشركة القابضة، وتم ذلك بدون الاستعانة باستشاري وبسواعد العاملين بمعمل المعايرة بقطاع المعامل بالشركة.

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