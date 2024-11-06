تعليم الفيوم يدشن مبادرة جديدة لنشر القيم الحميدة بين طلاب المدارس

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، 100 مدير مدرسة متميزة بجميع الإدارات التعليمية، لإطلاق مبادرة القيم التربوية بمدارس المحافظة، من خلال نشر قيم العدالة والصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والسماح، باستخدام الإذاعة المدرسية يوميًا، لنشر الأخلاق الحميدة داخل المجتمع المدرسي.

خطة تحسين المستوى التعليمي والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف

استمع وكيل الوزارة، إلى عدد من المقترحات والتوصيات من مديري المدارس، وتم مناقشة جميع المقترحات، ودراسة قابليتها للتنفيذ بالمدارس، ومنها مقترح مديري المدارس بشأن تفعيل خطة التحسين والبرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بالمدارس، وكيفية تنفيذ خطة إخلاء للمدرسة بشكل جيد، ومقترح الفيديوهات التعليمية لجميع المناهج الدراسية وإتاحة المادة العلمية للطلاب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، كما اقترح وكيل الوزارة، ضرورة تنظيم برنامج تدريبي شامل لجميع المعلمين بالحصة على مستوى المحافظة.

انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

يذكر أنه تم إجراء انتخابات المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، لاول مره في مصر تجري انتخابات إلكترونية للاتحادات الطلابية، وحصر التصويت الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، ونائب المحافظ الدكتور محمد التوني.

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