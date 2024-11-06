جارديم مديرًا فنيًّا للعين الإماراتي بعد إقالة كريسبو

أكدت تقارير إماراتية، تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب العين الإماراتي السابق، مديرًا فنيًّا للفريق بعد إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو خلال الساعات القادمة بسبب سوء النتائج.

وبحسب التقارير الصحفية اليوم الأربعاء فإن العين الإماراتي قرر إقالة مدربه، هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق، ليتم الاتفاق مع جارديم لتدريب الفريق.

وخسر العين بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، أمام الأهلي قبل أيام في كأس انتركونتيننتال بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر أمام النصر السعودي بخماسية في دوري أبطال آسيا بالأمس.

وفاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

تشكيل العين الإماراتي ضد النصر