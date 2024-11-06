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رياضة

رغم الأهداف الـ6، مرموش خارج ترشيحات الأفضل بأكتوبر بالدوري الألماني

مرموش
مرموش

أعلنت رابطة الدوري الألماني، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الألماني الممتاز.

وشهدت قائمة المرشحين عدم تواجد النجم المصري عمر مرموش في ظل المردود الجيد الذي يقدمه مع آينتراخت فرانكفورت.

وساهم مرموش خلال شهر أكتوبر في تسجيل 6 أهداف حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وضمت أسماء المرشحين للفوز بالجائزة كل من...

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الدوري الألماني الممتاز آينتراخت فرانكفورت المصري عمر مرموش أينتراخت

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