الوصايا العشر للعناية بشعرك في الشتاء

مع بدايات فصل الشتاء، تواجه الكثير من السيدات مشاكل مختلفة في العناية بشعرهن، حيث يؤدي الطقس البارد والجاف إلى مشاكل مثل الجفاف والتقصف وفقدان الحيوية.

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه مع بدايات فصل الشتاء لابد من اتباع روتين خاص للعناية بالشعر، والاستعانة بالمكونات الطبيعية، من الحلول المناسبة؛ نظرًا لما يسببه الطقس البارد من تأثيرات سلبية.



أهم النصائح للعناية بالشعر خلال فصل الشتاء



ماسكات للشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من النصائح، التي تساعد في العناية بالشعر، مثل استخدام الزيوت الطبيعية، والماسكات المغذية، والحفاظ على رطوبة الجسم والشعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. استخدام زيت جوز الهند لترطيب الشعر

يُعد زيت جوز الهند من أفضل المرطبات الطبيعية للشعر، حيث يعمل على تغذية بصيلات الشعر بعمق، ويمنع فقدان الرطوبة. في الشتاء، يمكن تدليك فروة الرأس والشعر بزيت جوز الهند الدافئ مرة أو مرتين في الأسبوع، وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو. يساعد ذلك في تقوية الشعر ومنع جفافه وتقصفه، ويمنح الشعر لمعة طبيعية.



2. الماسكات الطبيعية للشعر

الماسكات الطبيعية مثل ماسك الأفوكادو والعسل تعد من الطرق الممتازة لإعطاء الشعر التغذية العميقة التي يحتاجها في الشتاء. الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعزز من رطوبة ومرونة الشعر، بينما يعمل العسل كمادة مرطبة تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الشعر. لتحضير هذا الماسك، يمكن خلط نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، وتطبيق الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو.



3. استخدام زيت الزيتون لتعزيز لمعان الشعر

يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على لمعان ونعومة الشعر. يعمل زيت الزيتون كطبقة حماية طبيعية للشعر ضد العوامل البيئية الجافة، كما يساعد في تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف. يمكن وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الشعر بعد غسله وتصفيفه، أو استخدامه كحمام زيت لمدة 30 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع.

4. الشاي الأخضر لتقوية فروة الرأس

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز من صحة فروة الرأس وتقلل من تساقط الشعر. يمكن استخدام الشاي الأخضر كشطفة للشعر بعد غسله بالشامبو، مما يساعد في تقوية الجذور وتحفيز نمو الشعر. بعد تحضير الشاي الأخضر وتركه ليبرد، يتم سكبه على الشعر وتركه لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء.

5. تجنب الماء الساخن في غسل الشعر

يجب تجنب استخدام الماء الساخن جدًا عند غسل الشعر، لأنه يسبب فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الشعر. من الأفضل استخدام الماء الفاتر أو الدافئ لشطف الشعر، ثم شطفه بالماء البارد لمساعدة الشعر في الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف.

العناية المكثفة بالشعر

6. شرب كميات كافية من الماء

رغم أن الشتاء ليس فصلًا حارًا، إلا أن الجفاف يمكن أن يحدث بسبب قلة شرب الماء. ولأن الشعر يحتاج إلى ترطيب داخلي وخارجي، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يوميًا لضمان ترطيب الجسم والشعر. يساهم شرب الماء في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

7. تناول غذاء صحي ومتوازن

يُعد النظام الغذائي المتوازن من العوامل المهمة في الحفاظ على صحة الشعر في الشتاء. من المهم تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن مثل الزنك والحديد، حيث تلعب هذه العناصر دورًا كبيرًا في تقوية الشعر وزيادة كثافته. من الأطعمة المفيدة للشعر المكسرات، البيض، السمك، والخضروات الورقية.

8. تدليك فروة الرأس بانتظام

تدليك فروة الرأس يساعد في تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من وصول المغذيات إلى بصيلات الشعر. يمكن تدليك فروة الرأس لمدة 5-10 دقائق يوميًا باستخدام أطراف الأصابع أو باستخدام زيت طبيعي مثل زيت الأرجان، حيث يُعد هذا الزيت مفيدًا جدًا لتغذية الشعر.

9. الحماية من البرودة والرياح

لحماية الشعر من الرياح والبرد القارس، يُنصح بارتداء قبعة أو لف الشعر بوشاح عند الخروج من المنزل. ذلك يقلل من تعرض الشعر للعوامل الجوية القاسية التي قد تؤدي إلى جفافه وفقدانه لرطوبته.

10. الاهتمام بأطراف الشعر

تتعرض أطراف الشعر للجفاف بشكل أكبر في الشتاء، مما يجعلها عرضة للتقصف. يمكن استخدام زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا على أطراف الشعر لترطيبها ومنع تكسرها. كما يُنصح بقص الأطراف المتقصفة كل شهرين للحفاظ على حيوية الشعر.