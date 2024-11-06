الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هنأ أمير قطر، الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات بحسب ما أظهرت النتائج الأولية.

أمير قطر يهنئ ترامب

وقال أمير قطر: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأتمنى له كل التوفيق خلال ولايته".

أمير قطر يتطلع للتعاون مع ترامب

وأضاف: "أتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا، كما أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

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أمير قطر ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تميم بن حمد

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