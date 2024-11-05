أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار السجائر، وانخفاض الدواجن والبورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



حقيقة توقف إنتاج وبيع وشراء المشغولات الذهبية اليوم

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عدم توقف حركة البيع والشراء أو الإنتاج داخل المصانع للحظة واحدة.

وقال ردا عن توارد بعض الأخبار عن توقف أسواق الذهب اليوم عن العمل: إن العمل يتم على طبيعته في مصانع ومحلات الذهب من عمليات بيع وشراء.

وأضاف واصف، أن ما يحدث هو ترقب فقط لأسعار الذهب العالمية ونتائج الانتخابات الأمريكية، التي يليها تحديد السياسات الاقتصادية والنقدية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية.



وزير الاستثمار يدعو اتحادي مصنعي السيارات والمقاولين التركيين لزيارة مصر

وجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركيين، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.



كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايدًا. يأتى ذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.

وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.

في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.

حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا.

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)



ننشر أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30800 جنيه.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

ومع اقتراب الاجتماع قبل الأخير للفيدرالي بشأن الفائدة خلال 2024، والمقرر له يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، توجد هناك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وبالتحديد الناشئة، حتى تتمكن من الحصول على انفراجة من الضغوط المستمرة التي عانت منها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12%



زيادة أسعار السجائر ، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ان أسعار السجائر ارتفعت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في مصر، بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وقال الامبابى إن سعر عبوة السجائر كليوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزيادة على سبيل المثال .



وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013



ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في مصر في 2024

أعلن “الأميك” مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصري، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2024، بعد وصول إجمالي المبيعات نحو 28.546 ألف سيارة.

ووفقا لما ذكره تقرير مجلس معلومات السيارات، فإن هناك ارتفاع لمبيعات السيارات المجمعة محليًا ايضا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، 2024، وجاءت الزيادة في مبيعات تلك الفئة من السيارات التي يتم تصنيعها في مصر بنسبة 15% حيث سجلت 40.247 ألف مركبة تشمل سيارات ملاكي وسيارات نقل وأتوبيس, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي بواقع 35 ألف سيارة تقريبًا.



البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.





وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.



انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم



أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا طفيفًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وتراوحت الانخفاض ما بين 50 قرشًا وجنيه مقارنة بأسعارها السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.9 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.



