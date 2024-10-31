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اقتصاد

حقيقة ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية داخل المحطات

السيارات الكهربائية،
السيارات الكهربائية، فيتو

 شحن السيارات الكهربائية، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية داخل محطات الشحن المتوفرة بالمحافظات، مما أثار جدلا واسعا لدى مستهلكي السيارات الكهربائية.

 

ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية

 ونفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية، وأعلنت الاسعار التي يتم العمل بها داخل المحطات.

وفقا للقرار الوزاري رقم 14 لعام 2022 الصادر في تاريخ 26 يناير 2022 بقانون رقم 87 لعام 2015، حيث تمت الموافقة في ذلك الوقت على بيع الشحن للسيارت الكهربائية وتحديد سعر شحن السيارات الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء. 

 

أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية 

 ونرصد في التقرير التالي وفقا لما نشرته الكهرباء أسعار شحن السيارات الكهربائية داخل المحطات  بالسوق المصري، وهي كالتالي:

1- محطات شحن الأتوبيسات الكهربائية:
100 قرش لكل كيلوواط ساعة لمحطات الشحن بالجهد المتوسط.
 

121.3 قرش كيلوواط ساعة في محطات الشحن بالجهد المنخفض.

2- الشحن المنزلي للسيارات الملاكي:
السعر المحدد لشحن السيارات الملاكي في المنزل هو نفس سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء بقرار 100 لعام 2020.

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