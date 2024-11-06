المدير التنفيذي لنادي زد لـ فيتو: رفضنا عروض الأهلي والزمالك لضم نجوم الفريق.. طموحاتنا كبيرة في الموسم الجديد.. وهذه توقعاتي لمواجهة القلعة الحمراء

تحدث أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد إف سي، في حوار مع فيتو في العديد من الملفات الخاصة بالفريق مع انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025 كما كشف العديد من الكواليس الخاصة بمفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع عدد من نجوم الفريق في الفترة الماضية.



في البداية حدثنا عن الموسم الماضي وهو الأول لنادي زد وسط الكبار

في الموسم الماضي وبعد صعود الفريق، قدمنا أداء مميز وقبل بدايته وفقا للأرقام والتحليلات كنا نستهدف التواجد بين بين السابع إلى العاشر وبالفعل تواجدنا في المركز السابع وكنا قريبين من تحقيق لقب كأس مصر بالوصول إلى المباراة النهائية أمام بيراميدز ولا سوء التوفيق وخطأ بسيط خسرنا البطولة.

بشكل عام نقدم أداء جيد وفقا لاستراتيجية النادي التي تم وضعها قبل بداية الموسم ونسير بشكل تدريجي في جميع الاتجاهات داخل النادي من خلال وجود قطاع ناشئين جيد وفريق مميز أصبح له شكل خاص ومميز في بين فرق الدوري المصري.

ماذا عن التوقعات في الموسم الجديد لنادي زد؟

في الموسم الحالي وبعد ما قدمنا في الموسم الماضي وما نملكه من لاعبين فلما لا نفكر في التواجد في المربع الذهبي، ووفقا للشكل الجديد لبطولة الدوري المصري سنعمل أولا على التواجد بين الفرق التسعة الأولى وثم سنرى ماذا يمكننا أن نقدم.

الدوري الموسم الجديد يأخذ شكل الكؤوس بشكل كبير وارد أن تفوز على أي فريق من الكبار وتأخد خطوات ولما لا نحقق مفاجآة.

حدثنا عن قطاع الناشئين في النادي وسياسة الإدارة بالاهتمام به؟

نحن من الأندية التي تنفق بشكل قوي على قطاع الناشئين واللاعبين في القطاع ونمتلك عدد كبير في المنتخبات الوطنية في مراحل مختلفة، في النادي لا نهتم بالجانب الرياضي فقط ولكن نقوم بمنح الناسئين دورات في القوة الذهنية والحياتية حتى يكون مؤهل لمواجهة أي معوقات قد تواجه حال رحيله للاحتراف.

هل بالفعل تلقى النادي عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم زيكو وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل في الصيف الماضي؟

بالفعل كان هناك عروض لـ5 لاعبين من زد من الأندية الكبرى وحتى من أندية خارج مصر ولكن كان قرار مجلس الإدارة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق وكنا سنحصل على مبلغ مالي كبير يغطي تكلفة بناء الفريق ويحقق مكاسب ولكننا لا ننظر لتلك المكاسب على المدى القصير.

كان هناك مفاوضات من بيراميدز لضم مصطفى زيكو وثم من الزمالك ودخل الأهلي أيضا ولكننا تمسكنا ببقاء جميع اللاعبين مع النادي من أجل تحقيق أهدافنا.

مصطفى زيكو

ما ردك على ما أثير مؤخرا أن نادي زد يفضل بيع لاعبيه إلى نادي الأهلي ويرفض عروض الزمالك؟

نحن لم نبيع لاعبين للأهلي حتى يتحدث أحد عن ذلك، لم نبيع للأهلي أو للزمالك، بالفعل الأهلي أكثر الأندية التي ساعدتنا في الموسم الماضي ومنحنا لاعبين سواء بيع أو إعارات ولكن في النهاية نحن تلقينا عروض لعدة لاعبين ورفضاها جميعا.

ما رأيك في النظام الجديد لبطولة الدوري المصري؟

الجميع يعلم أن هذا الموسم استثنائي وتم تطبيق النظام الجديد للدوري من أجل تفادي تلاحم المواسم الأخيرة ويحصل اللاعبين على الراحة المطلوبة، وكنا نرغب في إلغاء الموسم الذي شهد أحداث كورونا وتوقف المسابقات لأنه أثر على المواسم التالية له ولكن لم يحدث ذلك لذلك الجميع يرغب في أن يكون الموسم الحالي والنظام الجديد للبطولة هو الأنسب من أجل تصحيح الأوضاع ونكون مثل باقي دوريات العالم.

كيف ترى تجربة النادي تحت قيادة المدير الفني مجدي عبد العاطي؟

مجدي عبد العاطي نجح في قيادة 3 فرق من الدرجة الأولى للممتاز وزد كان آخرها، هو يعلم إستراتيجية النادي ويسير عليها بشكل جيد، يمتلك فكر مميز ونجح في أن يجعل لنا طريقة لعب تميز النادي عن باقي الفرق، قد يواجه نتائج سلبية في بعض الأحيان ولكن هذا طبيعي، نحن نعلم إمكانياته جيدا وندعمه بشكل كبير في القيادة الفنية للفريق.

مباراة الأهلي القادمة أمام زد كيف تراها؟

بكل تأكيد اللعب أمام الأهلي يكون صعب، بالطبع الأهلي فريق كبير وقادم من فوز كبير على سيراميكا 5-2، ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، الأهلي يلعب دائما للهجوم ونحن أيضا لا نلعب بطريقة دفاعية لذلك أتوقع أن تكون مفتوحة هجومية بين الفريقين وأتمنى تحقيق الفوز بكل تأكيد.