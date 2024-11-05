الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أمطار في ولايات أمريكية متأرجحة

أمطار فى ولايات أمريكية،
أمطار فى ولايات أمريكية، فيتو

تتعرض بعض الولايات الأمريكية "المتأرجحة" لموجة باردة قوية، اليوم الثلاثاء، مما يجلب أمطارا غزيرة وعواصف شديدة تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

العواصف مصحوبة بأمطار غزيرة

وتهب العواصف مصحوبة بأمطار غزيرة من شرق تكساس إلى حدود ميسوري وإلينوي.

وبينما ستستمر الأمطار في التحول ببطء شرقا، فإن ما سقط بالفعل قد يؤثر على الناخبين الذين يحاولون الخروج من منازلهم والتصويت في الصباح الباكر.

وستستمر الموجة في التوجه شرقا، مما يجلب الأمطار إلى مينيسوتا، والولايات المتأرجحة ويسكونسن وميشيجن جنوبا حتى لويزيانا.

وقد لا يبدو هذا الأمر مهما أو مؤثرا في الانتخابات، لكن خبراء يرون أن هطول الأمطار يوم التصويت يمكن أن يقلل بشكل طفيف من نسبة الإقبال على الصناديق، وقد يكون هذا مؤثرا في انتخابات متقاربة، مثل منافسة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لوحظ أن هطول الأمطار قلل بشكل طفيف من نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات السابقة.

يشار إلى أن ولاية ويسكونسن ستشهد الطقس الأسوأ بين الولايات المتأرجحة، إذ قد تسقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وهبات رياح متفرقة تقترب سرعتها من 100 كيلومتر في الساعة.

وستسقط أشد الأمطار غزارة من شرق تكساس إلى جنوب إنديانا.

 

كيف يمكن أن يؤثر الطقس على الانتخابات؟

لعقود، كان الطقس جزءا من اهتمام وسائل الإعلام تزامنا مع الانتخابات الأمريكية، وحلل علماء بيانات تربط نسب التصويت بالطقس على مدار عقود، وأظهروا أن حالة الجو يمكن أن تؤثر فعلا على نسبة التصويت، لكن بشكل طفيف.
مع الانتخابات المتقاربة مثل الحال في 2024، يمكن أن يؤثر الطقس السيئ في واحدة أو اثنتين من الولايات الحاسمة على النتيجة، من خلال إبقاء بعض الناخبين في منازلهم.

وأجرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوبنهاغن كاسبر هانسن، دراسة عام 2023 حول الطقس ونسبة التصويت في الانتخابات.
في هذه الدراسة، وجد أن ما يسمى "الناخبين الهامشيين"، أو الذين يصوتون بشكل متقطع، يكونون أكثر احتمالا لعدم التصويت إذا كان يوم الانتخابات مصحوبا بأمطار غزيرة.

أما الناخبون المتحمسون، أو المدفوعون بالواجب المدني، لا يحتمل أن يتأثروا بالطقس، كما يرى هانسن.

ووجد توم فوجيهارا الأستاذ المساعد في الاقتصاد والشؤون الدولية بجامعة برينستون، أن هطول الأمطار يقلل من نسبة التصويت، لكن بشكل طفيف.
المطر وحده لا يخلق تقلبات كبيرة في نسبة التصويت، لكن عندما تأخذ في الاعتبار أن انتخابات 2020 و2016 حسمت بهوامش ضيقة في عدد قليل من الولايات الحاسمة، فإن الأحداث الصغيرة يمكن أن تكون ذات أهمية، وفقا لفوجيهارا.
 

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