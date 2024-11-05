أداء أسطوري من ليدي جاجا لأغنية God Bless America في تجمع انتخابي لـ هاريس (فيديو)

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، تألقت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، خلال تواجدها في تجمع انتخابي لمرشحة الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، في مدينة فيلادلفيا.

وأبهرت جاجا الجمهور، عبر أدائها أغنيتها الشهيرة God Bless America، على البيانو بصوت وأداء أسطوري.

FULL VIDEO: Lady Gaga performing "God Bless America" at the final Kamala Harris rally in Philadelphia. pic.twitter.com/kcy4D31xvc — Lady Gaga Now (@ladygaganownet) November 5, 2024

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.