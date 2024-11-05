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ثقافة وفنون

أداء أسطوري من ليدي جاجا لأغنية God Bless America في تجمع انتخابي لـ هاريس (فيديو)

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

هوليوود والانتخابات الأمريكية، تألقت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، خلال تواجدها في تجمع انتخابي لمرشحة الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، في مدينة فيلادلفيا.

وأبهرت جاجا الجمهور، عبر أدائها أغنيتها الشهيرة God Bless America، على البيانو بصوت وأداء أسطوري.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

 

 ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

ليدي جاجا وكاتي بيري يدعمان كامالا هاريس في فيلادلفيا

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٥٠٠ الف ليدي جاجا ليدي جاجا وكامالا هاريس دعم ليدي جاجا لكامالا هاريس ليدي جاجا والانتخابات ليدي جاجا تدعم كامالا

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