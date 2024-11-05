بايدن للناخبين الأمريكيين: اذهبوا للتصويت لنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس

توجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن للناخبين الأمريكيين، بالقول: "اذهبوا للتصويت ولنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس".

توقيتات فتح مراكز الاقتراع فى الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الأمريكية

وبدأ منذ قليل التصويت فى انتخابات أمريكا 2024، حيث فتحت مراكز الاقتراع فى بعض مناطق ولاية فيرمونت على الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها فى تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباح الثلاثاء، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، ويستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف ليل الأربعاء، الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.

غلق لـ مراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع فى الولايات المختلفة، حيث يبدأ فى بعض الولايات فى السادسة صباحا مثل ولاية ماين ونيويورك وفرجينيا، وولايات تبدأ التصويت فى السابعة صباحا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مثل بنسلفانيا وجورجيا. أما أخر ولاية تبدا التصويت، فهى ولاية هاواى وتبدأ تصويتها 7 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ أول غلق لـ مراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء توقيت شرق أمريكا، الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون فى ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وأجزاء من ولايتى إنديانا وكنتاكى.

ألاسكا آخر ولاية يغلق فيها مراكز الاقتراع

أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا فى الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.