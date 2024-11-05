الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية، إجراءات تأمينية مكثفة تحسبا للعنف المحتمل في لجان الاقتراع

مراكز الاقتراع، فيتو
مراكز الاقتراع، فيتو

مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها، وبدء التصويت في ولايات بالساحل الشرقي الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، تتخذ السلطات القضائية في أنحاء الولايات المتحدة جميعها خطوات لحماية العاملين وسط مخاوف بشأن ترهيب الناخبين والعنف المحتمل في لجان الاقتراع.

اجراءات مكثفة لحماية العاملين علي صناديق الاقتراع

وبحسب تقرير لـ"أكسيوس"، أدت التهديدات والمخاوف المتعلقة بالسلامة إلى جعل بعض المدارس في أنحاء البلاد، بما في ذلك فيوكنتاكي وميسوري ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، تفكر مرتين قبل فتح أبوابها للناخبين في يوم الانتخابات.

وقال كينيث ترامب، رئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية: "أصبح من غير الشائع أن نرى التصويت يجري في المدارس بحضور الطلاب".

3 خيارات لتقليل المخاطر


وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاثة خيارات أساسية لتقليل هذه المخاطر، الأول هو إزالة مواقع التصويت تمامًا من المدارس، والثاني هو استضافة مواقع الاقتراع في المدارس، ولكن دون وجود الطلاب، والخيار الثالث هو إقامة مواقع الاقتراع في المدارس، ولكن مع تكثيف الأمن واستضافة موقع الاقتراع في جزء من المدرسة بعيدًا عن الطلاب، مثل صالة الألعاب الرياضية.

وقال المفوض بنيامين هوفلاند، من لجنة مساعدة الانتخابات الأمريكية، إن هناك قلقًا متزايدًا بشأن مواقع الاقتراع في المدارس، إلا أنها ليست قضية جديدة، فقد كانت كذلك منذ عقد من الزمان على الأقل.

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