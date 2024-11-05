أستاذة علوم سياسية: فرص ترامب وهاريس فى الرئاسة متساوية

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: إن بدء الانتخابات الرئاسة الأمريكية والتنافس بين كل من ترامب وهاريس للفوز بالرئاسة الأمريكية الفترة القادمة يعني الإقبال على مرحلة جديدة فى العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التى تعانى الكثير من الأزمات، وخاصة بين إيران وإسرائيل والأزمة الفلسطينية.

من الصعب التنبؤ بالأقرب للفوز بالرئاسة الأمريكية

وأكدت الدكتورة هبة البشبيشى، فى تصريح لـ “فيتو”، أن استطلاعات الرأى فى بعض الولايات يتفوق فيها ترامب والبعض الآخر تتفوق فيها هاريس، وبالتالى من الصعب التنبؤ بمن الأقرب للفوز بالرئاسة الأمريكية خاصة أن الكتلة العربية حسمت الأمر فى كثير من المدن لصالح هاريس بعد أن أساء ترامب للعرب والقارة الأفريقية.

كل شيء وارد فى الانتخابات الأمريكية

وواصلت حديثها قائلة: لن يُحسم أمر الفائز بالرئاسة الأمريكية إلا مع إعلان النتائج على الرأي العام خاصة أن كلا من المرشحين يقف وراءه الحزب الذى ينتمي إليه وأعضاؤه ومؤيدوه، أضف إلى ذلك أن كل شيء وارد فى الانتخابات الأمريكية.

ويمتلك نحو 240 مليون أمريكي حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد وُفّر لهم أكثر من 94 ألف مركز للتصويت عبر الولايات الأمريكية الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد

ووفق القانون الأمريكي، يتاح للناخب الأمريكي إيداعَ صوته عبر أنماط انتخابية عدة: سواء عبر الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد أو التصويت الغيابي عن بعد والتصويت الشخصي في مركز الاقتراع.

في العام 2020 سَجلت انتخابات الرئاسة مشاركةً تعدّت بقليل عتبةَ 66 في المئة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية: إن أكثر من 81 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات هذا العام.

وتوزعت المشاركة آنذاك، وفقَ مركز بيو PEW للدراسات في واشنطن، بينَ 46 في المئة عبر التصويت المُبكر، و54 في المئة عبر التصويت الشخصيّ في مكاتب الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية

وقد كانت تلك الانتخابات محل شكوك لدى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحدوث تزوير، مما دفعَه هذه المرة للتفكير في نشر 100 ألف محامٍ ومتطوع لمراقبة العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.

تتباين نسبُ المشاركة بينَ انتخابات وأخرى، بانتظار قرار الناخب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الحالية، التي تبدو أكثرَ اشتعالا من سابقاتها.