الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

240 مليون أمريكي لهم حق التصويت، في أكثر من 94 ألف مركز

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، فيتو

 يمتلك نحو 240 مليون أمريكي حق التصويت في  الانتخابات الرئاسية، وقد وُفّر لهم أكثر من 94 ألف مركز للتصويت عبر الولايات الأمريكية الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

 

الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد 

 ووفق القانون الأمريكي، يتاح للناخب الأمريكي إيداعَ صوته عبر أنماط انتخابية عدة: سواء عبر الاقتراع المبكر أو الاقتراع بالبريد أو التصويت الغيابي عن بعد والتصويت الشخصي في مركز الاقتراع.

في العام 2020 سَجلت انتخابات الرئاسة مشاركةً تعدّت بقليل عتبةَ 66 في المئة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية: إن أكثر من 81 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات هذا العام.

 وتوزعت المشاركة آنذاك، وفقَ مركز بيو PEW للدراسات في واشنطن، بينَ 46 في المئة عبر التصويت المُبكر، و54 في المئة عبر التصويت الشخصيّ في مكاتب الاقتراع.

 

 الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية

 وقد كانت تلك الانتخابات محل شكوك لدى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحدوث تزوير، مما دفعَه هذه المرة للتفكير في نشر 100 ألف محامٍ ومتطوع لمراقبة العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.

تتباين نسبُ المشاركة بينَ انتخابات وأخرى، بانتظار قرار الناخب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الحالية، التي تبدو أكثرَ حماوةً من سابقاتها.

موعد بدء وانتهاء التصويت بصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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