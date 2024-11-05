موعد بدء وانتهاء التصويت بصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية تصويت لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.

انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وبالإضافة إلى الرئيس سيختار الناخبون نائب الرئيس وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك مجلس النواب وأجزاء من مجلس الشيوخ.

وتنطلق الانتخابات من الولايات الشرقية بفتح مراكز الاقتراع حوالي الساعة 6:00 حسب التوقيت المحلي في ولايتي فيرمونت ونيو هامبشاير.

وتستمر العملية الانتخابية في المناطق الغربية مثل ألاسكا وهاواي حتى وقت متأخر بسبب فروق التوقيت.

جورجيا: ستغلق مراكز الاقتراع في "ولاية الخوخ" الساعة 12 بتوقيت جرينتش و2 بتوقيت مصر.

كارولاينا الشمالية: ستغلق مراكز الاقتراع بعد ثلاثين دقيقة من جورجيا.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج كارولاينا الشمالية قبل نهاية الليلة، لكن قد تظهر بعض الصعوبات في المناطق التي تعرضت لإعصار في سبتمبر.



بنسلفانيا: ينتهي التصويت الساعة (01:00 بتوقيت جرينتش) و3بتوقيت مصر.

وتعتبر هذه الولاية هي الجوهرة الرئيسية للولايات المتأرجحة في هذه الدورة الانتخابية. مثل ولاية ويسكونسن، لا تسمح بنسلفانيا ببدء العد حتى صباح يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى توقع تأخير في النتائج.



ميشيجان: ينتهي التصويت الساعة (02:00 بتوقيت جرينتش) و4بتوقيت مصر.

تسمح ميشيجان للمسؤولين ببدء فرز الأصوات قبل أسبوع من يوم الانتخابات، ولكن لا يسمح لهم بالكشف عن النتائج حتى تغلق مراكز الاقتراع.



ويسكونسن: من المتوقع أن تظهر النتائج قريبا بعد إغلاق مراكز الاقتراع للمقاطعات الصغيرة.

ومع ذلك، غالبا ما يستغرق الأمر وقتا أطول لتجميع الأصوات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويعتقد الخبراء أن الولاية قد لا تعلن النتائج حتى الأربعاء على الأقل.



أريزونا: قد تظهر النتائج الأولية في وقت مبكر يصل (03:00 بتوقيت جرينتش)،و 5بتوقيت مصر لكنها لن تعطي صورة كاملة.

وتقول أكبر مقاطعة في الولاية إنه لا ينبغي توقع النتائج قبل صباح الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق بطاقات الاقتراع البريدية التي تم تسليمها يوم الانتخابات ما يصل إلى 13 يوما للفرز.



نيفادا: قد يستغرق فرز الأصوات هنا أياما، لأن الولاية تسمح بقبول بطاقات الاقتراع البريدية طالما تم إرسالها يوم الانتخابات ووصولها في موعد أقصاه 9 نوفمبر.

وفي جميع أنحاء البلاد، ستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:00 بتوقيت جرينتش) مساء الثلاثاء، وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:00 بتوقيت جرينتش) في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ويبدأ فرز الأصوات فورا بعد إغلاق المراكز، ليعلن عن النتائج الأولية بعدها بفترة قصيرة.

موعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية

وتوقعت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أن تستغرق النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أياما لتظهر، محذرة من محاولات نشر الفوضى أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

ومن المقرر أن يستمر فرز الأصوات بعد يوم الاقتراع، ما قد يؤخر إعلان الفائز.

وتجري الانتخابات الثلاثاء في جميع الولايات، فيما صوت 75 مليون ناخب بشكل مسبق، مع توقعات بسباق متقارب في الولايات المتأرجحة.