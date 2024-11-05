34 جريمة جنائية تهدد ترامب بعد الانتخابات

سلط موقع "أكسيوس" الأمريكي، الضوء على مصير الرئيس الأمريكي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أحكام تواجه ترامب بعد الانتخابات

وأوضح الموقع الأمريكي أنه من المقرر أن يصدر القضاء حكمه على الرئيس السابق دونالد ترامب في 34 جريمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، وهو ما يجعل فوزه بمثابة "بطاقة للخروج من السجن".

وكان فريق ترامب القانوني قد نجح في تأجيل محاكمته الجنائية حتى بعد الانتخابات، ومن المتوقع أن تؤدي نتائج فوزه إلى إنهاء الملاحقات القضائية ضده. لكن إذا خسر، قد يجد نفسه في المحكمة مرة أخرى.

إلغاء القضايا المرفوعة ضد ترامب

ترامب تعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث فور فوزه؛ ما قد يؤدي إلى إلغاء القضايا المرفوعة ضده بشأن التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

كما أشار الموقع إلى أن التهديد الأكبر لحرية ترامب يأتي من محكمة مانهاتن، حيث أدين في مايو بتهمة الاحتيال بسبب دفع أموال لممثلة أفلام إباحية في 2016.

بعد أسبوع من الانتخابات، من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمًا بشأن طلب ترامب رفض الإدانة استنادًا إلى حكم المحكمة العليا المتعلق بحصانة الرئيس.

وإذا فشل هذا الطلب، سيستأنف محامو ترامب القرار حتى المحكمة العليا، مما قد يطيل فترة التأجيل.

إذا تم إصدار الحكم في 26 نوفمبر، قد يدخل ترامب السجن.

عوامل تخفف العقوبة على ترامب

ومع تقدمه في السن ووضعه كمجرم لأول مرة، يتوقع الخبراء أن القاضي قد يخفف العقوبة، مثل المراقبة، لكن هناك عوامل قد تدفع القاضي إلى تشديد العقوبة، مثل عدم ندم ترامب وخرقه المتكرر لأوامر حظر التعليق على الشهود والمسؤولين القضائيين.