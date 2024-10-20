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تموين الفيوم: تحرير 249 مخالفة تموينية خلال أسبوع

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، سلسلة من الحملات المكبرة خلال الأسبوع الماضي، علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالقري والمراكز، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسعار، ومنع طرح سلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية للتداول، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وحماية للاقتصاد القومي.

إجمالي عدد المخالفات التي قررتها الحملات

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات تمكنت من تحرير 249 مخالفة متنوعة، في قطاعات الأسواق والمخابز، منهم 223 مخالفة في قطاع المخابز ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان.

مضبوطات تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ على  10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر،  و ٥٠٠ لتر مواد بترولية بنزين ٨٠ وسولار بغرض تهريبها للبيع في السوق السوداء، و  150 كيلو جرام لحوم مفروم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و50 كيلو جرام  لحوم فاسدة، و٢٠ جوال سماد زراعي يوريا محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، و328 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و35 كيلو توابل فاسدة، و756 قطعة اعشاب منتهية الصلاحية، و37  جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية،  و255 عبوة مواد غذائية فاسدة، و120 علبة سجائر بدون فواتير.

قرارات النيابات المختصة

وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض علي النيابات المختصة، وقرر وكلاء النيابة كل في دائرته سحب عينات من السلع المتحفظ عليها لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتشكيل لجنة بإشراف النيابة المختصة لإعدام السلع الفاسدة والتخلص منها بمدفن صحي آمن، وتولت التحقيق.

 

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