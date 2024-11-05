محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص خلال لقاء خدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه بدراسة وبحث تدبير رواتب موظفي قطاع التشجير الملحقين للعمل بمديرية الزراعة بالفيوم.

فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب الخريجين

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لشباب الخريجين، بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومتابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، كما وجه رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الهمم، طبقًا للشروط المنظمة لذلك، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

تداخلات لتوفير الحماية المدنية للأسر الأولي بالرعاية

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على التنسيق مع مسئولي إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير كرسي متحرك لمسن غير قادر على المشي، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لشاب يعاني من كهرباء زيادة على المخ.

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة إجراء الفحص الطبي اللازم لأخوين يعانيان من ضمور بخلايا المخيخ وغير قادرين على الكسب، وبحث منحهما معاشًا شهريًا طبقًا للوائح والقوانين، ودراسة إمكانية توفير العلاج لهما على نفقة الدولة، بجانب إجراء القومسيون الطبي اللازم لشاب يعانى من مرض مناعي "تيبس بالفقرات"، وآخر معاق بيده اليمنى، لبيان إمكانية منحهما معاشًا شهريًا من قبل التضامن الاجتماعي، وسرعة بحث إمكانية توفير مفصل ركبة لسيدة من الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لشاب يعانى من التهاب بالكبد، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

مشكلة رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة مشكلة موظفي إدارة التشجير وموقف صرف رواتبهم مع مسئولي وزارة المالية، والمتابعة مع مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنهاء إجراءاتهم لصرف رواتبهم المتأخرة، مع العمل لتدبير النفقات اللازمة لتوفير جزء من رواتب هؤلاء الموظفين الشهرية، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية ومختلف الجهات التابعة لمديرية الزراعة العاملين بها، تخفيفًا للأعباء والمطالب المعيشية لهم.

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