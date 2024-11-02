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وكيل صحة الإسماعيلية توجه برفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالمديرية

وكيل صحة الإسماعيلية
وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتظام العمل،فيتو

وجهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، برفع مستوى الأداء الوظيفى، وتطوير العمل الإداري بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

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وأشارت إلى ضرورة تطبيق آليات الحوكمة فى دعم وتطوير العمل ووضعها فى إطار مرجعى ثابت على المدى الطويل. 

 

متابعة العمل بإدارات المديرية 

وكانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إدارات ديوان عام مديرية الشؤون الصحية للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد العاملين بالمديرية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

 

تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار 

جاء ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وانتظام العمل بجميع المديريات الخدمية والتأكد من رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة. 

 

متابعة سير العمل بالأقسام 

تابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بأقسام إدارة شؤون العاملين واطمأنت على سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات على المترددين وعدم تعطيل العمل،وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واستكملت بتفقد انتظام العمل والتواجد بإدارات الطب العلاجى والطب الوقائي، الرعاية الأساسية، التموين الطبى، المشتريات والمالية والحسابات وتنظيم الأسرة والمعامل.

وحرصت وكيل وزارة الصحة، على الاستماع لعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات، كما استمعت إلى بعض مقترحات ومطالب العاملين موجهًة بدراسة المشكلات والاحتياجات والتواصل مع بعض الجهات التي تتعلق بالخدمات؛ لتحقيق أفضل أداء وسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

 

 

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