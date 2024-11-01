الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

مدير "أوقاف الإسماعيلية" يلقي محاضرة بالمركز الوطني لعلاج الإدمان (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

قام الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بزيارة للمركز الوطني لعلاج الإدمان في المحافظة، رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية. 

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الأمل والتفاؤل وعدم اليأس 

وألقى وكيل وزارة الاوقاف ندوة عن "الأمل والتفاؤل وعدم اليأس" وتناول خلال الندوة أن الأمل لابد أن يبقى مع الإنسان مهما كان خطأ الإنسان.  

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

التوكل على الله والأخذ بالأسباب  

وأضاف العطيفي خلال الندوة أن كل ابن أدم فكلنا خطأ ولكن علينا أن نتجاوز الاخطاء ونأخذ بالأسباب في التوكل.  



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إنه على الانسان التفاؤل والثقة بالله ورضاء بقضائه وقدره يولد همة عالية وعزيمة ونشاطا مُتجددًا وأن الإنسان المتفائل متوكِّلٌ على الله، يعلم أنَّ كل شدة فرجها آت يتوقع الخيْرَ يبتسم للحياة يحسن الظن بالله الذي بيده مقادير الأمورِ، ويعلم أن الرحيم سيجعل بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الحزن سرورا، وأنى لمن يرجو رحمة الله، ويتعلق بحبل الله المتين أن يحبط أو يستسلم للشدائد والمحن 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

 

وأشار في كلمته أن الإنسان يجب أن يكون نافعا لنفسه ولدينه ولوطنه 

وخلال الندوة استمع العطيفي إلى أسئلة الحضور للرد عليها.  

 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

و اختم اللقاء بفتح باب التقدم للمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية لمن يرغب منهم في وضع قدميه على طريق الهداية والعلم.  

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