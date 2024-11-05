الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خبير اقتصادي: القوى العاملة ثروة مصر الحقيقية ويمكن أن تصبح مصدرا رئيسيا للدخل القومي

التعليم الفني وتصدير
التعليم الفني وتصدير العمالة المصرية للخارج، فيتو

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن أهم ثروة موجودة في مصر حاليًا، موكدًا أن ثروة مصر الحقيقية هي القوى العاملة، مؤكدًا أن تعليم هذه الثروة التعليم الفني مع بعض اللغة، وتصديرها سيكون مصدرا رئيسيا للدخل القومي.

أهم ثروة في مصر

 وأوضح هاني توفيق أن التعليم الفني مع عجز ٦٧٠ ألف مدرس لا يستقيم، مطالبًا بتعيين المدرسين وأن يكون تعيينهم على رأس أولويات متخذ القرار. 

التعليم الفني في مصر، فيتو
التعليم الفني في مصر، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن ثروة مصر: “أهم ثروة فى مصر هى القوى العاملة، وقد تكون بتعليمها الفنى مع بعض اللغة، ثم تصديرها لدول العالم المختلفة، المصدر الرئيسى لدخلنا القومى”.
وأوضح هاني توفيق: “هذا لايستقيم مع عجز ٦٧٠ ألف مدرس، يجب ان يكون تعيينهم على رأس أولويات متخذ القرار”.

تصدير العمالة المصرية للخارج

الجدير بالذكر أنه في يناير 2024، أعلنت مصر عن عزمها الاستثمار في العمالة أو "تصدير العمالة المُدرّبة إلى الخارج"، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار والحاجة لتوفير عملة صعبة.

<strong>التعليم الفني، فيتو</strong>
التعليم الفني، فيتو


وأكد خبراء الاقتصاد أن العمالة المصرية المدربة هم ثروة مصر، وعودة الحديث عن تصدير العمالة المصرية المُدرّبة للخارج من أجل توفير العملة الصعبة، في محاولة أخرى لتجاوز أزمة التضخم ونقص الدولار، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين.
وتجربة تصدير العمالة المصرية للخارج ليست جديدة، حيث طرحت من قبل بشكل مختلف فترة تولي عائشة عبد الهادي وزارة العمل (في عام 2008 وحده، منحت وزارة القوى العاملة تراخيص جديدة لعدد 40 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتجديد التراخيص لنحو 57 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، كانت قائمة بالفعل.
 

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