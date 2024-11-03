هل نشهد تحريكا في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: إنه في حال قررنا عدم استكمال برنامجنا مع صندوق النقد فإن الصندوق سيسحب شهادته وأمواله من مصر، وبالتالي سيخرج المستثمرون بعدها سنشهد زيادة في سعر الدولار".

تحريك سعر الصرف

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه لا يوجد تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، ولكن قد يحدث تحريك في سعر الصرف مع زيادة الطلب واستمرار الحروب في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد وخسارة قناة السويس نسبة كبيرة من إيراداتها.



توفير العملة الصعبة

وأشار مصطفى بدرة، إلي توفر العملة الصعبة بدليل أنه لم يشتك أي مستثمر أجنبي من عدم قدرته على تحويل أرباحه للخارج.

توجيهات البنك المركزي

ولفت إلي أن البنك المركزي خلال الأيام الماضية أعطى توجيهاته للبنوك بتلبية كل طلبات المستوردين وهو ما يعطي ثقة في السياسة النقدية وإرتياح فيما يتعلق بتوفر السيولة الدولارية أو النقد الأجنبي.