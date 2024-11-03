الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل نشهد تحريكا في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يجيب

تحريك سعر الصرف،
تحريك سعر الصرف، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: إنه في حال قررنا عدم استكمال برنامجنا مع صندوق النقد فإن الصندوق سيسحب شهادته وأمواله من مصر، وبالتالي سيخرج المستثمرون بعدها سنشهد زيادة في سعر الدولار".

تحريك سعر الصرف 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه لا يوجد تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، ولكن قد يحدث تحريك في سعر الصرف مع زيادة الطلب واستمرار الحروب في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد وخسارة قناة السويس نسبة كبيرة من إيراداتها.


توفير العملة الصعبة 

وأشار مصطفى بدرة، إلي توفر العملة الصعبة بدليل أنه لم يشتك أي مستثمر أجنبي من عدم قدرته على تحويل أرباحه للخارج.

 

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة صندوق النقد لمصر

مديرة صندوق النقد: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف (صور)

توجيهات البنك المركزي 

ولفت إلي أن البنك المركزي خلال الأيام الماضية أعطى توجيهاته للبنوك بتلبية كل طلبات المستوردين وهو ما يعطي ثقة في السياسة النقدية وإرتياح فيما يتعلق بتوفر السيولة الدولارية أو النقد الأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد الدولار سعر الصرف البنك المركزى السيولة الدولارية تحريك سعر الصرف

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

«النقد الدولى».. الحاكم بأمر الدولار.. فشل فى إنقاذ الأرجنتين.. لجوء اليونان إلى الاتحاد الأوروبي حماها من أنيابه..والتظاهرات تُجبر الإكوادور على مراجعة شروط الصندوق

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads