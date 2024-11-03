الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه

المؤتمر الدولي السابع
المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

عبر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته عن المشاركة في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء اليوم لما له من أهمية كبرى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي  لا تتأخر في تقديم دعم غير مسبوق للتعليم وقضاياه، وأنها تضع التعليم علي رأس أولوياته.

وأشار عبداللطيف، إلي أن وزارة التربية والتعليم لا تتأخر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوياتها لأن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم محمد عبد اللطيف الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

نادية البدراوي: الشبكة العربية لضمان جودة التعليم تضم 18 دولة

رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية

رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد: إدراج 800 مؤهل من المؤهلات المعتمدة

ضمان جودة التعليم: إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات

رئيس جامعة حلوان: منظومة الكتاب التفاعلي تؤكد التزامنا بأعلى معايير جودة التعليم

بحضور وزيري التعليم، انطلاق المؤتمر الدولي السابع لهيئة ضمان الجودة (صور)

ثلاثية نظيفة لمواليد 2008 بنادي جامعة حلوان في مواجهة فريق شرق

وزير التعليم العالي يشيد بما حققته جامعة القاهرة من تقدم غير مسبوق فى التصنيفات الدولية

الأكثر قراءة

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جي إيه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads