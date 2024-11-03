عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه

عبر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته عن المشاركة في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء اليوم لما له من أهمية كبرى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتأخر في تقديم دعم غير مسبوق للتعليم وقضاياه، وأنها تضع التعليم علي رأس أولوياته.

وأشار عبداللطيف، إلي أن وزارة التربية والتعليم لا تتأخر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوياتها لأن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض.