السبت 26 أكتوبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن  مصر تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة، وتمتلك مواهب هندسية ذات كفاءة، يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية

 

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري

 

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة. ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، و هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

 

ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية

ولفت إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في مصر وصولًا تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير، واحتلال مرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.

 

الوزارة تستهدف زيادة الصادرات 

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية. كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.

وأشار «الخطيب» إلى وجود تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري 

 

مقومات وفرص الاستثمار في مصر

 

واستعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار في مصر وجهود الدولة، لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية

 

 

حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

وزير الاستثمار: الولايات المتحدة شريك ثابت لمصر في رحلة الإصلاح الاقتصادي

 

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الصناعات الصادرات وأمريكا اللاتينية

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