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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الاثنين

«فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 82 إلى 84 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح  سعر البلطي متوسط الحجم من 79 إلى 81 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 280 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح  سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح  سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الأحد، الكابوريا تسجل 130 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 700 جنيه في سوق العبور

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