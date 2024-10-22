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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 86 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 83 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 230 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والمرجان في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري والمكرونة في سوق العبور

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