محافظ الفيوم: نبحث إنشاء ورشة صباغة وغزل لخدمة صناعة السجاد بالحسينية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه ناقش مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع، إمكانية إنشاء وحدة صباغة ونسيج بقرية الحسينية بمركز إطسا، لتوفير فرص عمل ومنتج متقن يخدم صناعة السجاد الواعدة بالمحافظة، كما ناقش إنشاء فصلين جديدين "رياض أطفال" بمدرسة النور للمكفوفين، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لخدمة هذه الفئة العمرية من ذوي الاحتياجات الخاصة،

دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع

وأضاف محافظ الفيوم، أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، تلعب دور حيوي في خدمة المجتمع وتنمية القرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، والتعاون الوثيق بين الجمعيات الأهلية، والأجهزة التنفيذية على مختلف مستوياتها لخدمة المواطنين، يدعو للفخر، وتحرص المحافظة علي تقديم التسهيلات اللازمة، لتأدية الجمعيات خدماتها وأنشطتها للمجتمع على الوجه الأكمل.

أنشطة الجمعيات بقري مركز اطسا

واستعرض، أعمال وأنشطة الجمعيات المتنوعة بقري "أبو ديهوم والونايسة والحسينية والصعايدة وأبو عويس" التابعة للوحدة المحلية بقرية أب وجندير بمركز إطسا، والتي تهتم بتنمية الإنسان، وتهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم تلك القرى تعليميًّا وماديًّا وثقافيًّا وحرفيًّا، وإقامة مشروعات متناهية الصغر تخدم الأهالي، وخاصة السيدات والفتيات والشباب في مجال السجاد اليدوي والكليم والخياطة والتطريز والنجارة، بما يعود بالنفع على الأسر ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

دور الجمعيات في المبادرات المجتمعية

بالإضافة إلي المشاركة في مبادرات "محو الأمية، والتوعية بخطورة الزواج المبكر، والتمكين الاقتصادي، وتنظيم القوافل الطبية، والمبادرات القومية مثل "بداية، و100 مليون صحة، وحملة التوعية بالأمراض، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجامعات، والهيئات، والجمعيات الشريكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.