محافظ الفيوم: افتتاح مصنع ضفائر السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية بمصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، وعقد اجتماعًا مع ممثلي الشركة وممثلي شركات المرافق، لمتابعة أعمال توصيل المرافق للمصنع، تمهيدًا لافتتاح مرحلته الأولى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

متابعة محافظ الفيوم لنسب تنفيذ المرافق

وكان قد عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا بمقر المصنع، تابع خلاله معدلات ونسب التنفيذ بقطاعات الصرف الصحي، والاتصالات، والكهرباء، ومياه الشرب، والطرق"، والجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال المتبقية بكل قطاع، والتنسيق المشترك بين شركات المرافق لتوحيد الجهود، وتكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق للمصنع، تمهيدًا لافتتاح مرحلته الأولى بنهاية شهر ديسمبر المقبل، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

توفير الدعم الكامل من المحافظة للمشروع

أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات، وتوفير الدعم اللوجيستي، وإزالة جميع المعوقات، لضمان نجاح المشروع الذي يسهم في توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

تفاصيل عن المصنع وعائداته

فيما أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مالكة المصنع، أن المشروع يُقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية 30 مليون دولار، ويضم مصنعًا، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة الصادرات 100 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا استثماريًا إقليميًا لصناعة السيارات.

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