تعرف على موعد مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الأعمال التحضيرية لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي تقام دورته الأولى على أرض محافظة الفيوم خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024، كأول مهرجان للسينما على أرض المحافظة، بهدف تطوير البيئة الثقافية، ووضع محافظة الفيوم على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي، باعتباره أول مهرجان لسينما البيئة والفنون المعاصرة من مهرجانات السينما المصرية.

المشاركون في المهرجان وأهدافه

وأضاف محافظ الفيوم، أن المهرجان يقام بالتعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة، والثقافة، وجامعة الفيوم، ومؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويهدف إلى جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، في إطار الترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية، كما يهدف المهرجان إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية في مصر والوطن العربي، وإلقاء الضوء على تلك المحميات واستخدامها كأماكن تصوير مفتوحة للسينما العالمية، فضلًا عن توعية الشباب المشاركين بأهمية الحفاظ على البيئة والمناخ، وتوعية المجتمع بالحفاظ على المياه، وتشجيع الشباب على تقليل استخدام البلاستيك.

أقسام المهرجان

وتابع محافظ الفيوم، أن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، سيشمل إقامة العديد من الندوات التي تلقى الضوء على المشروع الثقافي لمحافظة الفيوم، ودراسة وتحليل محتوى الأفلام المعروضة، ويستقبل الأفلام المتخصصة في سينما البيئة، والأفلام الطويلة المنتجة في نفس العام، كما يشمل مسابقة للأفلام الطويلة "درامي وثائقي"، ومسابقة للأفلام القصيرة "درامي وثائقي، إضافة إلى بانوراما الفيلم المنتج عربيًا وعالميًا.

أنشطة أقسام المهرجان

كما قسم الافلام ومنصة قارون مع الشركاء الدوليين علي توطين صناعة السينما بمدينة الفيوم، كما تسعى لإنتاج مشروعات للمشاركة في مسابقة الطلاب بالمهرجانات المصرية والدولية، فيما يختص ملتقى وجوه الفيوم للفنون المعاصرة، بمجال الأفلام المهتمة بال "في أر" والفيديو جيم "الألعاب" والاليستريتور، كما يتم تنظيم معرض فني مهتم بالصورة البصرية "فيديو أرت" وورش تفاعلية بين طلاب جامعة الفيوم وصناع الصورة السينمائية، لتطوير مفهوم الصورة لدى الجمهور العام، وتشمل الأنشطة الموازية للمهرجان، أنشطة خاصة بمجال الفنون التشكيلية ومسرح للعرائس، كما تشمل تجارب في مزج الفن التشكيلي بفنون السينما وربطها بمجال البيئة والمناخ من خلال المعارض والورش.

ورش تدريب علي فنون السينما

وكشف محافظ الفيوم، عن انطلاق فعاليات الورش الفنية "ورش قارون للتدريب والتعليم"، ببرنامج صناعة الفيلم القصير وكتابة السيناريو، حيث يتناول التدريب مراحل إعداد النص، وكتابة الديكوباج، والإعداد للتصوير، والتصوير، والمونتاج، والصوت، وأخيرًا إنتاج المشروع، كما يركز البرنامج على تطوير الأفكار والمشاريع مع المشاركين الذين بلغ عددهم حتي الآن 80 متدربًا من الجنسين، على أن يستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع، لتدريب الطلاب على صناعة الفيلم، وكتابة السيناريو، وتعلم تقنيات الصناعة الحديثة.

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