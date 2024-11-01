نائب محافظ الفيوم يبحث 89 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد سامر السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز الإدارية المختلفة للمحافظة، بهدف توفير وقت وجهد المواطنين، وعناء الانتقال من قراهم إلى ديوان عام المحافظة.

لقاء نائب المحافظ بأهالي أبشواي والشواشنة

وتنفيذا التكليفات محافظ الفيوم، عقد نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وبحث خلاله اللقاء 29 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بالشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، وبحث خلاله 14 مطلبًا وشكوى، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس المركز والمدينة.

لقاءات السكرتير العام المساعد بأهالي إطسا ويوسف الصديق

كما عقد سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 20 حالة، ولقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، تم خلاله بحث 26 حالة.

نوعيات المشكلات التي تم بحثها بالمراكز خلال لقاءات خدمة المواطنين

وقد تنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمراكز إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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