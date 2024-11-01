الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الفيوم يبحث 89 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

لقاء نائب محافظ الفيوم
لقاء نائب محافظ الفيوم لخدمة المواطنين، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد سامر السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز الإدارية المختلفة للمحافظة، بهدف توفير وقت وجهد المواطنين، وعناء الانتقال من قراهم إلى ديوان عام المحافظة.

لقاء نائب المحافظ بأهالي أبشواي والشواشنة

وتنفيذا التكليفات محافظ الفيوم، عقد نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وبحث خلاله اللقاء 29 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بالشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، وبحث خلاله 14 مطلبًا وشكوى، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس المركز والمدينة.

 لقاءات السكرتير العام المساعد بأهالي إطسا ويوسف الصديق

كما عقد  سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 20 حالة، ولقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، تم خلاله بحث 26 حالة.

نوعيات المشكلات التي تم بحثها بالمراكز خلال لقاءات خدمة المواطنين

وقد تنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمراكز إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

اليوم الرابع، استقرار في أسعار الدواجن الجمعة1-11-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية سينرو القبلية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السكرتير العام المساعد السكرتير العام تراخيص البناء تكافل وكرامة خدمة المواطنين ديوان عام المحافظة فرص عمل بالقطاع الخاص محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم

مواد متعلقة

اليوم الرابع، استقرار في أسعار الدواجن الجمعة1-11-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية سينرو القبلية

حالة الطقس غدا الجمعة 1-11-2024 في محافظة الفيوم

زراعة الفيوم تنظم المؤتمر السنوي الثالث لمزارعي القمح

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

7 نصائح هامة للقيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار اليوم

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

حجم إنفاق الديمقراطيين والجمهوريين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال 36 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads