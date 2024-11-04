تفاصيل اعتداء عامل خدمات معاونة على سكرتير مدرسة في الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن واقعة تعدي عامل خدمات معاونة على سكرتير مدرسة ملحقة المعلمين بكيمان فارس، التابعة لإدارة غرب الفيوم، واقعة صحيحة، وأعد مدير المدرسة مذكرة بالواقعة، وجار الإحالة إلى الشئون القانونية، بعد استكمال استجواب سكرتير المدرسة.

صفحات التواصل الاجتماعي

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورا، جاء به أن سكرتير المدرسة تعرض لضرب مبرح من عامل خدمات معاونة بنفس المدرسة، عند انتهاء اليوم الدراسي، أمس الأحد، وتغيب سكرتير المدرسة لهذا السبب اليوم الاثنين، ولم تستكمل المذكرة المحررة من قبل مدير المدرسة بسبب غياب السكرتير.

السبب الحقيقي للمشاجرة

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن سبب المشاجرة هو خلاف بين أبناء العامل وأبناء السكرتير، وهم تلاميذ لنفس المدرسة، وأثناء العتاب علت الأصوات، وتحولت إلى مشاجرة بالأيدي، لقن فيها العامل سكرتير المدرسة علقة ساخنة.

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري المدارس

يذكر أن الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عقد اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية بإدارات (أبشواي وشرق وغرب الفيوم التعليمية)، وحثهم على ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمدارس الفيوم.

وشدد على إزالة العبارات المسيئة من علي اسوار المدارس من الخارج، وكتابة عبارات وطنية وأخلاقية تعبر عن المؤسسة التعليمية ورسالتها، وتواجد الأمن الداخلي على مدخل المدرسة طوال ساعات اليوم الدراسي، ورفع علم جمهورية مصر العربية فى مكان ظاهر فى مدخل المدرسة وفي أعلى المبنى المدرسي.

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