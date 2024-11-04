الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل اعتداء عامل خدمات معاونة على سكرتير مدرسة في الفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فبتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن واقعة تعدي عامل خدمات معاونة على سكرتير مدرسة ملحقة المعلمين بكيمان فارس، التابعة لإدارة غرب الفيوم، واقعة صحيحة، وأعد مدير المدرسة مذكرة بالواقعة، وجار الإحالة إلى الشئون القانونية، بعد استكمال استجواب سكرتير المدرسة.

 

صفحات التواصل الاجتماعي

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورا، جاء به أن سكرتير المدرسة تعرض لضرب مبرح من عامل خدمات معاونة بنفس المدرسة، عند انتهاء اليوم الدراسي،  أمس الأحد، وتغيب سكرتير المدرسة لهذا السبب اليوم الاثنين، ولم تستكمل المذكرة المحررة من قبل مدير المدرسة بسبب غياب السكرتير.

 

السبب الحقيقي للمشاجرة

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن سبب المشاجرة هو خلاف بين أبناء العامل وأبناء السكرتير، وهم تلاميذ لنفس المدرسة، وأثناء العتاب علت الأصوات، وتحولت إلى مشاجرة بالأيدي، لقن فيها العامل سكرتير المدرسة علقة ساخنة.

 

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري المدارس

يذكر أن   الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عقد اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية بإدارات (أبشواي وشرق وغرب الفيوم التعليمية)، وحثهم على ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمدارس الفيوم.

وشدد على إزالة العبارات المسيئة من علي اسوار المدارس من الخارج، وكتابة عبارات وطنية وأخلاقية تعبر عن المؤسسة التعليمية ورسالتها، وتواجد الأمن الداخلي على مدخل  المدرسة طوال ساعات اليوم الدراسي، ورفع علم جمهورية مصر العربية فى مكان ظاهر فى مدخل المدرسة وفي أعلى المبنى المدرسي.

زراعة الفيوم تنظم ندوة للتوعية بالعناية بمحصول البنجر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 5-11-2024 في محافظة الفيوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم ادارة غرب الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم التواصل الاجتماعي القرارات الوزارية إنتظام العملية التعليمية اليوم الدراسي صفحات التواصل الإجتماعي مدرسة ملحقة المعلمين مدارس الفيوم مديرى المدارس الابتدائية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

زراعة الفيوم تنظم ندوة للتوعية بالعناية بمحصول البنجر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 5-11-2024 في محافظة الفيوم

وزير التعليم العالي يصدر عددا من قرارات التعيين للوظائف القيادية بجامعة الفيوم

وكيل تعليم الفيوم يلتقي منسقي مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بالمدارس الابتدائية

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads