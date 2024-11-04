الإثنين 04 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة بمعارك شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن  إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطرة في معارك شمال غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وتجدر الإشارة إلى أن جفعاتي هو لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءًا من جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في تقرير لها، أن ضابط في الكتيبة 601 أصيب بجراح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة.

مقتل جنديين إسرائيليين في غزة

ويوم  السبت الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بمقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة من لواء جفعاتي في معارك شمال  قطاع غزة.

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جيش الاحتلال غزة لواء جفعاتي

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