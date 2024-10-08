الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نداء عاجل من مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

مستشفي كمال عدوان،
مستشفي كمال عدوان، فيتو

قالت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها، وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.

حصار مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

وأضافت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة: "الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة"، لافتة إلي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب الإدارة، مشددة على أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

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مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من كارثة تواجه شمال غزة

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