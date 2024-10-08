نداء عاجل من مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة
قالت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها، وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.
حصار مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة
وأضافت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة: "الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة"، لافتة إلي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.
بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب الإدارة، مشددة على أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.