أطعمة لتغذية بصيلات الشعر، وتحفيز نموه وحمايته من التساقط

أطعمة لتغذية بصيلات الشعر، تعتبر تغذية بصيلات الشعر من أهم الجوانب التي تساهم في الحفاظ على شعر صحي وقوي، حيث أن تزويد الجسم بالمغذيات الضرورية يساعد في تحسين جودة الشعر ومنع تساقطه.



وتعتمد صحة بصيلات الشعر بشكل كبير على النظام الغذائي، ولذا فإن تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر ينعكس إيجابيًا على مظهره وقوته.

أفضل أطعمة لتغذية بصيلات الشعر



أطعمة مغذية للشعر

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أن التغذية السليمة أساسًا لصحة بصيلات الشعر، إذ إن توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل البروتينات، الفيتامينات، المعادن، والأحماض الدهنية يساهم في تحسين نموه وتقليل تساقطه.



وأضافت الدكتورة مها، أنه من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بهذه العناصر في النظام الغذائي اليومي لضمان حصول بصيلات الشعر على التغذية اللازمة لنمو قوي وصحي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. الأسماك الدهنية

تُعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين، والماكريل من أفضل الأطعمة لصحة الشعر. فهي غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر. أظهرت الدراسات أن نقص أوميجا-3 قد يؤدي إلى تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس. كما تحتوي الأسماك الدهنية على البروتين والبيوتين وفيتامين د، وجميعها عناصر تعزز من كثافة الشعر وتقويه.



2. البيض

البيض مصدر غني بالبروتين والبيوتين، وهما عنصران أساسيان لصحة الشعر. البروتين ضروري لبناء خلايا الشعر، حيث أن الشعر نفسه يتكون من بروتين يسمى الكيراتين. كما أن البيوتين يساعد في إنتاج الكيراتين، ويعتبر نقص البيوتين أحد أسباب تساقط الشعر. يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى، مثل الزنك والسيلينيوم، والتي تسهم في تعزيز صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

3. السبانخ والخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ على كميات كبيرة من الحديد وفيتامين أ وفيتامين سي. يلعب الحديد دورًا حيويًا في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز من صحتها ويمنع تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين أ في إنتاج الزيوت الطبيعية التي ترطب فروة الرأس، بينما يُسهم فيتامين سي في تعزيز امتصاص الحديد وحماية الشعر من التلف.

4. البذور والمكسرات

تعد بذور الشيا وبذور الكتان والجوز واللوز مصادر غنية بأحماض أوميغا-3 والأحماض الدهنية الصحية الأخرى. تساعد هذه العناصر في تحسين ترطيب فروة الرأس، مما يساهم في تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه. كما أن المكسرات تحتوي على فيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الشعر من التأثيرات البيئية الضارة.

5. الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الشعر، بما في ذلك فيتامين هـ وأحماض أوميغا-3. يعزز فيتامين هـ صحة فروة الرأس ويحسن تدفق الدم، مما يساعد في تغذية البصيلات وتحفيز نمو الشعر. كما يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية التي تمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا.

أطعمة لتغذية بصيلات الشعر

6. اللحوم الخالية من الدهون

تعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي مصادر مهمة للبروتين عالي الجودة والحديد والزنك. هذه العناصر الغذائية حيوية لإنتاج خلايا الشعر وتحسين كثافته. يساعد الحديد في تحسين إمدادات الأكسجين إلى بصيلات الشعر، بينما يساهم الزنك في دعم صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

7. الفواكه الغنية بفيتامين سي

يعتبر فيتامين سي مضادًا للأكسدة يساعد في حماية خلايا الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة. الفواكه مثل البرتقال، والكيوي، والفراولة، والجوافة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين الضروري لبنية الشعر. كما يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد من الأطعمة، مما ينعكس إيجابيًا على صحة بصيلات الشعر.

8. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا مصادر غنية بالزنك والحديد وفيتامين ب. تساعد هذه العناصر على تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحبوب الكاملة على مركبات تعزز إنتاج الطاقة، مما يساهم في تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس.

9. الفلفل الأحمر

يعد الفلفل الأحمر مصدرًا غنيًّا بفيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الشعر. يوفر أيضًا مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة التلف الناتج عن العوامل البيئية. يمكن أن يساعد تناول الفلفل الأحمر بانتظام في تعزيز مرونة الشعر وجعله أكثر مقاومة للتكسر.

10. الجزر

الجزر يحتوي على فيتامين أ الذي يلعب دورًا هامًّا في ترطيب فروة الرأس وتنظيم إنتاج الزيوت الطبيعية. يساعد هذا الزيت الطبيعي في حماية الشعر من الجفاف، مما يجعله أقل عرضة للتكسر ويحسن من مرونته.

