قائمة بأفضل الأطعمة والمشروبات لمواجهة نزلات البرد الخريفية

أفضل أطعمة ومشروبات تناولها يوميا، تعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا خلال فصل الخريف، حيث تتغير درجات الحرارة وتزداد الرطوبة، مما يسهل انتقال الفيروسات المسببة للبرد.

تتنوع الأعراض التي تصاحب نزلات البرد، مثل السعال، والاحتقان، والحمى، والتعب العام، لذلك، من المهم التركيز على الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض وتعزيز جهاز المناعة.

قائمة بأهم الاطعمة والمشروبات لمواجهة نزلات البرد

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لمواجهة نزلات البرد الخريفية، هو التركيز على تناول الأطعمة والمشروبات التي تقوي الجهاز المناعي، وتقلل من الاعراض المصاحبة للبرد.

نزلات البرد الخريفية

أضافت الدكتورة مها سيد، أن التغذية السليمة من العوامل الأساسية في تعزيز صحة الجسم ومساعدته على مواجهة نزلات البرد، وتقليل الأعراض وتسريع عملية الشفاء، وذلك من خلال تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه، والخضروات، والبروتينات، والأعشاب، والسوائل في النظام الغذائي،.

كما يُنصح بالحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك النوم الجيد وممارسة الرياضة، للحفاظ على مناعة قوية خلال فصل الخريف.

وتستعرض الدكتورة مها سيد، قائمة بأهم الاطعمة التي يمكنها أن تقوي مناعتك، وتساعدك في مواجهة نزلات البرد الخريفية كالتالي.

أولًا: الفواكه والخضروات

تُعتبر الفواكه والخضروات من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة. على سبيل المثال، تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة. يمكن تناول عصير البرتقال الطازج أو إضافة شرائح الليمون إلى الماء كوسيلة لزيادة تناول فيتامين C.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات. يُنصح بتناول سلطة خضراء متنوعة تحتوي على هذه الخضروات، مما يوفر للجسم مجموعة من العناصر الغذائية المهمة.

ثانيًا: الأطعمة الغنية بالبروتين

تلعب البروتينات دورًا رئيسيًا في بناء المناعة. يمكن الحصول على البروتين من مصادر حيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك، أو من مصادر نباتية مثل البقوليات والمكسرات. يُعتبر الدجاج من الخيارات الجيدة، حيث يُمكن تحضير شوربة الدجاج التي لا تساعد فقط في ترطيب الجسم، بل تحتوي أيضًا على عناصر غذائية تساهم في تخفيف أعراض البرد.

ثالثًا: الأعشاب والتوابل

تُعتبر الأعشاب والتوابل من العوامل الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد. على سبيل المثال، يعتبر الزنجبيل من التوابل المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات. يمكن تحضير شاي الزنجبيل بإضافة قطع الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي، مما يساعد في تخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق.

كما يُعتبر الثوم من مضادات الفيروسات الطبيعية، حيث يُمكن إضافته إلى الأطعمة لتعزيز النكهة ودعم المناعة. يُنصح بتناوله طازجًا أو مطبوخًا للحصول على أقصى فائدة.

رابعًا: السوائل

شرب كميات كافية من السوائل يعد أمرًا ضروريًا أثناء الإصابة بنزلات البرد. يساعد الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم ويعزز من عملية الشفاء. يمكن أيضًا تناول الشاي الدافئ، والذي يمكن أن يحتوي على أعشاب مثل إكليل الجبل أو النعناع، مما يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال.

يُعتبر حساء الخضار أيضًا خيارًا ممتازًا، حيث يوفر السوائل والمواد الغذائية الضرورية للجسم. يمكن تحضيره باستخدام مكونات متنوعة مثل الجزر، والكرفس، والبصل، والثوم، مما يجعله غذاءً دافئًا ومغذيًا.

مواجهة نزلات البرد

خامسًا: الزبادي

الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعزز صحة الأمعاء وتدعم جهاز المناعة. يمكن تناول الزبادي كوجبة خفيفة، ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو العسل لتحسين النكهة وزيادة الفوائد الصحية.