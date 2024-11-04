العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

تم اكتشاف طائر آكل لحوم البشر بعد ما يقرب من 12 مليون عام في الصحراء الكولومبية، وكشف العلماء عن أن هذا "الطائر المرعب" المنقرض كان الأكبر من نوعه، لكنهم شرحوا أي وحش مرعب تمكن من القضاء على هذا المفترس.

كان هذا المخلوق الضخم آكل اللحوم، المعروف باسم Phorusrhacid، يتجول في صحراء تاتاكوا في كولومبيا.

كانت المنطقة موطنًا لما يسمى بـ "طيور الرعب" بسبب حجمها المرعب واتجاهها آكلة اللحوم.

وكشف العلماء أن العينة التي عثروا عليها مؤخرا كانت أكبر بكثير من حفريات طيور الرعب الأخرى التي تم اكتشافها سابقا.

كان طول هذا المخلوق الضخم أكثر من ثلاثة أمتار، في حين كان طول أقاربه من الحيوانات حوالي متر واحد.

اكتشاف عظام طائر آكل لحوم البشر

كشفت شظايا العظام أن طائر الفورسراسيد الذي تم اكتشافه مؤخرًا كان أكبر حجمًا بنسبة 30% من الطيور الأخرى من نوعه.

شاركت عالمة الحفريات سيوبان كوك كيف أن منقار الطائر الضخم وجمجمته جعلاه يشكلان تهديدًا لموطنه، وفقًا لموقع Science Alert.

وقالت كوك: "كانت الطيور المرعبة تعيش على الأرض، وكانت أطرافها مهيأة للجري، وكانت تتغذى في الغالب على حيوانات أخرى ".

وكشف عالم الحفريات كيف مات الديناصور فورسراسيد الذي تم اكتشافه مؤخرًا، وكانت عظمة قصبة الساق الخاصة بالطائر مغطاة بعلامات أسنان حيوان مفترس بري.

وقالت كوك: "نشتبه في أن الطائر المرعب قد مات نتيجة لإصاباته بالنظر إلى حجم التمساح قبل 12 مليون عام".

كان يُعتقد أن هذا التمساح القديم، المعروف باسم بوروصوروس، كان عملاقًا يصل طوله إلى تسعة أمتار.

ويعود تاريخ أقدم حفريات طيور الرعب إلى حوالي 43 مليون سنة، أي قبل وقت طويل من وجود البشر على الأرض.

كان يُعتقد أن هذه الحيوانات آكلة اللحوم المرعبة ظهرت بعد انقراض الديناصورات غير الطائرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أقرب أقربائهم الأحياء المعاصرين لا يمتلكون أيًا من السمات المرعبة التي جعلت الفورسراسيد يبرز في البرية.

على سبيل المثال، طائر السيريما ذو الأرجل الحمراء هو طائر غير قادر على الطيران ولطيف.