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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: قلقون إزاء تزايد عنف المستوطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية بغزة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى تصاعد العنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف الصادر عن هؤلاء المستوطنين وحماية جميع المجتمعات المتضررة.

وشدد البيان على ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية ببذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع في المناطق المتوترة، والعمل على محاسبة جميع المسؤولين عن أحداث العنف.

كما أعربت الخارجية الأميركية عن أسفها لعدم حدوث أي تحسن كبير في الوضع الإنساني شمال قطاع غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن الحاجة ماسة لمزيد من الإجراءات الإنسانية لدعم المدنيين في المنطقة.

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