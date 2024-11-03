تعرف على تأثير البروكلي لصحة العينين والكوليسترول بالدم

البروكلي هو نبات بمضادات الأكسدة ومركبات نباتية مفيدة أخرى، ويقدم أيضًا العديد من الفوائد، وخاصة لصحة العين وصحة القلب والوقاية من الأمراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفيتامينات والمعادن

ويحتوي البروكلي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك:

فيتامين سي: والذي يعمل كمضاد للأكسدة وهو مهم لوظيفة المناعة وصحة الجلد.

فيتامين ك1: يحتوي البروكلي على كميات عالية من فيتامين ك1، وهو مهم لتخثر الدم وقد يعزز صحة العظام.

حمض الفوليك (فيتامين ب9): يعد حمض الفوليك مهمًا بشكل خاص للنساء الحوامل، وهو ضروري لنمو الأنسجة الطبيعية ووظيفة الخلايا.

البوتاسيوم: بالإضافة إلى كونه معدنًا أساسيًا، فإن البوتاسيوم مفيد للتحكم في ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

المنجنيز: يوجد هذا العنصر النزر بكميات كبيرة في الحبوب الكاملة والبقول والفواكه والخضروات.

الحديد: لهذا المعدن العديد من الوظائف المهمة في جسمك، مثل نقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

يحتوي البروكلي أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى بكميات أقل.

الفوائد الصحية للبروكلي

تحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي على مركبات الكبريت وهي المسؤولة عن مذاقها اللاذع في كثير من الأحيان، ويكون لهذه المركبات النشطة بيولوجيًا فوائد صحية عديدة.

الوقاية من السرطان

يتميز السرطان بالنمو السريع للخلايا غير الطبيعية ويرتبط غالبًا بالإجهاد التأكسدي.

يحتوي البروكلي على مركبات يُعتقد أنها تحمي من السرطان.

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والقولون والمستقيم والثدي والبروستات والبنكرياس والمعدة.

تتميز الخضروات الصليبية عن غيرها من الخضروات بعائلة فريدة من المركبات النباتية تسمى إيزوثيوسيانات.

تشير الدراسات إلى أن إيزوثيوسيانات تقلل من الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهاب وتكافح تطور ونمو السرطان.

يعمل السلفورافان، وهو الإيزوثيوسيانات الرئيسي في البروكلي، ضد تكوين السرطان على المستوى الجزيئي عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

يوجد السلفورافان بكميات أعلى من 10 إلى 100 مرة في براعم البروكلي الصغيرة مقارنة بالرؤوس الناضجة من هذه الخضار، وفقًا لبعض الأبحاث القديمة.

على الرغم من توفر مكملات البروكلي أيضًا، إلا أنها قد لا تساهم بكمية مكافئة من الإيزوثيوسيانات وبالتالي قد لا تقدم نفس الفوائد الصحية مثل تناول البروكلي الطازج الكامل.

خفض مستويات الكوليسترول

يؤدي الكوليسترول للعديد من الوظائف المهمة في للجسم، على سبيل المثال، فهو عامل رئيسي في تكوين الأحماض الصفراوية، والتي تساعد على هضم الدهون، وتتشكل الأحماض الصفراوية في الكبد، وتخزن في المرارة، وتطلق في الجهاز الهضمي كلما تناولت الدهون.

بعد ذلك، يتم إعادة امتصاص الأحماض الصفراوية في مجرى الدم واستخدامها مرة أخرى.

وفقًا لبعض للأبحاث، ترتبط المواد الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية في الأمعاء، مما يزيد من إفرازها ويمنع إعادة استخدامها.

يؤدي هذا إلى تخليق أحماض صفراوية جديدة من الكوليسترول، مما يقلل من المستويات الإجمالية لهذا المؤشر في الجسم، ويساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب..

صحة العين

يرتبط اثنان من الكاروتينات الرئيسية في البروكلي، اللوتين والزياكسانثين، بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض في العين يمكن أن يضعف الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب نقص فيتامين “ أ ” العمى الليلي، والذي يمكن عكسه مع تحسن حالة فيتامين “ أ ”.

يحتوي البروكلي على بيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، وبالتالي قد تعمل هذه الخضار على تعزيز البصر لدى الأفراد الذين يتناولون كمية منخفضة من فيتامين “ أ ”.