6 أنواع من الخضراوات تحمي من التهابات الرئة وتدعم صحة الجهاز التنفسي

كشفت دراسة طبية حديثة أن الخضروات مثل البروكلي واللفت تساعد في الحماية من التهابات الرئة بجانب كونها مفيده للنظام الغذائي لاحتوائها على الألياف وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nature بحسب موقع WebMD

وكشف علماء من معهد فرانسيس كريك في لندن عن كيفية عمل مركبات معينة في هذه الخضروات ، كإشارات سرية لبروتين يحمي نقاط الدفاع الحاسمة في الجسم، مثل الأمعاء والرئتين.

وقال العلماء:"عندما نستخدم هذه الخضروات الورقية، والملفوف، والقرنبيط، وغيرها من الأطعمة الصلبة، يرسلون تعليمات إلى بروتين يسمى مستقبل الهيدروكربون أريل (AHR)، الموجود في الأوعية الدموية في الرئتين،مما يضمن بيئة صحية في منطقة الرئة.

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تناول هذه الخضروات يمنع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

اوضحت الدراسة ان الرئة مكان يجب حمايته ويساعد تناول هذه الخضروات في منع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

واظهرت الدراسة أن مركب مشتق من البروكلي (والخضروات الصليبية الأخرى يمكن أن يساعد في حماية الرئتين من التلف الفيروسي.



وقالت إنه عندما تعرض الرئة الي الإصابة أو الالتهاب، فإنه تتسرب السوائل إلى الشعب الهوائية يمكن أن يجعل المرضى يستخدمو أجهزة التنفس الصناعي.

سوء التغذية وضعف الصحة من الإصابة بأمراض التهابية

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وضعف الصحة من الإصابة بأمراض التهابية، كما حدث مع كورونا COVID، لذا تحث هذه الدراسة على الحفاظ على الصحة قبل الإصابة بالمرض، وممارسة السلوكيات الصحية عند المرض، أمر مهم."

وفي رصد لأهم تلك الخضروات:

١-الجزر له فوائد متعددة ويساعد في تحسين صحة الرئتين ويدعم الجهاز المناعى للجسم

٢-البروكلي



يحتوى على عدد من الفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية ويقلل من خطر الاصابة بالسمنة وأمراض القلب ويحمى من الشيخوخة المبكرة

البروكلي

٣-الفلفل الألوان يعزز من صحة الجهاز المناعى لجسم الإنسان ويحتوى على فيتامين ج، B6



٤- الافوكادو، له فوائد متعددة فى الحماية من السرطان ويحتوى على المغنيسيوم والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات

٥-الطماطم تفيد في تحسين وظائف الرئتين وتمنع حدوث تلف في الرئة وتفيد في ابطاء شيخوخة الرئتين كما تساعد المدخنين على تنظيف الرئة بعد الإقلاع عن التدخين

الطماطم

٦- البطاطس تساعد في منع تليف الرئة والتخلص من السموم وتقليل مخاطر التهابات الرئتين.

البطاطس