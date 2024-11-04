محافظ الإسماعيلية: بدء العد التنازلي لنقل الورش الحرفية بمدينة المستقبل

مهلة لـ السمكرة والدوكو بحي ثان

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل، مؤكدًا بدء العد التنازلي لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة.

إعطاء مهلة لأصحاب الورش

وقرر محافظ الإسماعيلية إعطاء مهلة لورش السمكرة والدوكو بحي ثان للنقل خلال الفترة من ٥ لـ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤، لأصحاب الورش المتعاقدة من قبل، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد والنقل قبل المهلة المحددة بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة.

جانب من الاجتماع،فيتو

ويتم التعاقد مع أصحاب الورش بمناطق (الكيلو٢ "الحجاز"- نفيشة- منطقة أبوعطوة - منطقة التعاون) اعتبارًا من أول ديسمبر.

جانب من الاجتماع،فيتو

اجتماع اليوم

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، مديري عموم الشئون القانونية والتخطيط العمراني، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة، مدير مشروع الورش الحرفية، ومدير مكتب متابعة المحافظ.

طرح الوحدات للمزايدة

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر مطلع شهر أكتوبر الماضي أنه اعتبارًا من أول ديسمبر القادم سيتم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بعد انتهاء مهلة إنهاء التعاقدات والانتقال لأصحاب الورش المقلقة الحاجزة من قبل بالمشروع.

جانب من الاجتماع،فيتو

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات في ملف تعاقدات الورش داخل المشروع، والمُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.





وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش وتفعيل خطوط النقل الداخلي له والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بقبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش حتى ممن ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط.

وأكد أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

