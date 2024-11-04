الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهلة لـ السمكرة والدوكو بحي ثان

محافظ الإسماعيلية: بدء العد التنازلي لنقل الورش الحرفية بمدينة المستقبل

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل، مؤكدًا بدء العد التنازلي لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة. 

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نقيب المهندسين التعاون المشترك (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مديرية التضامن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

إعطاء مهلة لأصحاب الورش 

 وقرر محافظ الإسماعيلية إعطاء مهلة لورش السمكرة والدوكو بحي ثان للنقل خلال الفترة من ٥ لـ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤، لأصحاب الورش المتعاقدة من قبل، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد  والنقل قبل المهلة المحددة بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 ويتم التعاقد مع أصحاب الورش بمناطق (الكيلو٢ "الحجاز"- نفيشة- منطقة أبوعطوة - منطقة التعاون) اعتبارًا من أول ديسمبر. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

اجتماع اليوم 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، مديري عموم الشئون القانونية والتخطيط العمراني، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة، مدير مشروع الورش الحرفية، ومدير مكتب متابعة المحافظ. 

 

طرح الوحدات للمزايدة 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر مطلع شهر أكتوبر الماضي أنه اعتبارًا من أول ديسمبر القادم سيتم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بعد انتهاء مهلة إنهاء التعاقدات والانتقال لأصحاب الورش المقلقة الحاجزة من قبل بالمشروع.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات في ملف تعاقدات الورش داخل المشروع، والمُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.

 

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

 

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش وتفعيل خطوط النقل الداخلي له والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع.

 

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بقبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش حتى ممن ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط. 

 

وأكد  أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مجمع الورش الحرفية بالإسماعيلية الشكل الجمالي والحضاري أصحاب الورش الحرفية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نقيب المهندسين التعاون المشترك (صور)

محافظ الإسماعيلية يفتتح المبنى الجديد لنقابة المهندسين (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مديرية التضامن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

محافظ الإسماعيلية يشارك في احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منوعات

المزيد

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads