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محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نقيب المهندسين التعاون المشترك (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مع المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أوجه وسبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية ونقابة المهندسين، والدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى مناقشة دور النقابة المجتمعي داخل المحافظة والتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.  

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محافظ الإسماعيلية يستقبل نقيب مهندسي مصر 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استقبل بمكتبه، المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، على هامش زيارته للإسماعيلية لحضور حفل تكريم الطلبة المتفوقين في الشهادات العامة من أبناء المهندسين، وحلف اليمين لخريجي كليات الهندسة، وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء النقابة. 

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس هشام سعودي وكيل النقابة، دكتور مهندس معتز طلبة أمين صندوق النقابة، اللواء مهندس محمد ناصر عضو مجلس إدارة النقابة العامة،  المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية،المهندس أحمد المصري رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

ورحب محافظ الإسماعيلية، بالنقيب العام لمهندسي مصر والوفد المرافق له، متمنينًا النجاح والتوفيق لمهندسي مصر في أداء واجبهم الوطني، واستكمال مسيرة البناء والتعمير.

ومن جانبه وجَّه المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، الشكر والتقدير للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، وعلى الدعم الذي يقدمه للنقابة الفرعية بالإسماعيلية، مقدمًا له التهنئة على ثقة القيادة السياسية بتكليفه محافظًا للإسماعيلية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

تبادل الدروع التذكارية 

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لنقيب مهندسين مصر كما قدم نقيب مهندسين مصر درع النقابة العامة لمحافظ الإسماعيلية. 

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