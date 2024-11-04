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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح المبنى الجديد لنقابة المهندسين (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ويرافقه كل من المهندسين طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والمهندس أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية، المبنى الجديد لنقابة المهندسين الفرعية. 

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ويضم المبنى عددًا من القاعات التدريبية المتخصصة وقاعة أفراح بتكلفة تصل لـ 25 مليون جنيهًا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

تفقد مقر الشهر العقارى 

كما قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بتفقد مقر الشهر العقاري الجديد، والذي تم إنشاؤه داخل النقابة ويجري حاليًّا التنسيق مع وزارة العدل لافتتاحه قريبًا.

 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

تكريم أبناء المهندسين المتفوقين 

كما شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، الحفل السنوي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، والذي تقيمه النقابة سنويًّا، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميًّا في الشهادات العامة، والمهندسين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم الهندسية، بالإضافة إلى تكريم المهندسين حديثي التخرج، خريجي دفعة ٢٠٢٣ والمنضمين حديثًا للنقابة. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز الحضور خلال حفل التكريم 

جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، أعضاء النقابة العامة للمهندسين، وعددًا من القيادات النقابية والتنفيذية بالإسماعيلية وقيادات التربية والتعليم وأساتذة جامعة قناة السويس. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

وفي كلمته وجَّه المحافظ التهنئة لخريجي كلية الهندسة الجدد والمنضمين حديثًا للنقابة، مؤكدًا على سعادته بحضوره هذه المناسبة المميزة لتكريم نخبة من المهندسين المتفوقين، وأيضًا حملة الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين من المتميزين في مختلف المراحل التعليمية مشيرًا إلى أن هذا التكريم ليس إلا خطوة صغيرة؛ تقديرًا لمجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها على مدار سنوات من الدراسة والعمل الدؤوب.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

وعبَّر محافظ الإسماعيلية عن تقديره لنجاحهم المبهر قائلًا "نعلم أن التفوق ليس هدفًا سهلًا، بل هو رحلة مليئة بالتحديات التي تطلبت منكم التضحيات، لكنكم أثبتم بإرادتكم القوية وعزيمتكم أن لا مستحيل أمام من يسعى بصدق".  

واليوم نرى فيكم مستقبل بلادنا ونرى في علمكم وابتكاراتكم قوة تدفع المجتمع نحو التقدم والازدهار ومواكبة كل ما يحدث من تقدم عالميًا. 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للبيت المصري الأصيل، الذي كان وما زال الركيزة الأساسية والداعم الأكبر لكل نجاحات أبنائه، فقد زرعوا في أبنائهم حب العلم وشجعوهم على النجاح. 

وخلال الحفل تم أداء قسم المهندس من قِبَل خريجي كلية الهندسة دفعة ٢٠٢٣ والمنضمين حديثًا لنقابة المهندسين، ألقاه المهندس تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.

تكريم المهندسين من حملة الماجستير والدكتوراة 

ثم شهد المحافظ تكريم المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين المتفوقين علميًّا في الشهادات العامة والأزهرية، وخريجي الكليات المختلفة، وقام بمنحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم.

وخلال الحفل قام المحافظ وشاركه نقيب المهندسين بالإسماعيلية بمنح درعًا تذكاريًّا للمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر، وكذلك منح الدروع التذكارية لأعضاء النقابة العامة، وعددًا من أعضاء النقابة الفرعية، كما تم إهداء المحافظ درع نقابة المهندسين العامة من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية من المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

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