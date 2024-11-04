وكيل تعليم الفيوم يلتقي منسقي مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بالمدارس الابتدائية

التقي خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، منسقي المبادرة صحتهم مستقبلهم، والفريق المكلف بالإشراف من قبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتعرف وكيل الوزارة الجديد على مجالات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومياه الشرب، وأنشطة المبادرة داخل المدارس المشاركة.

المدارس المشاركة في المبادرة

وتم استعراض المدارس المشاركة من بداية المبادرة، وعددهم 150 مدرسة، والمدارس المنضمة هذا العام، وعددهم 100 مدرسة، ليبلغ إجمالي المدارس المشاركة في المبادرة 250 مدرسة تمثل إدارات الفيوم السبع.

أنشطة مبادرة صحتهم مستقبلهم ومحاور العمل

وتتبنى المبادرة عدة أنشطة ورسائل موجهة للأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي، حملة غسيل الأسنان، بناء ونشر الوعي المائي لدى تلاميذ المدارس الابتدائية، إكساب الأطفال مهارات تصميم رسائل توعية فى لتحسين سلوكيات المجتمع، من خلال 6 محاور رئيسية، ( ترشيد استهلاك المياه - التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة - النظافة الشخصية وغسيل الأسنان -الاستخدام الآمن للصرف الصحي - التغيرات المناخية ).

المدير والمنسق والطالب المتميز

وسيتم إطلاق مسابقة من خلال مبادرة صحتهم مستقبلهم، لتكريم المدير والطالب والمنسق المتميز بمدارس مشروع صحتهم مستقبلهم على مستوى محافظة الفيوم، تمهيدا لاختيار أفضل المشاركين، وجارى التنسيق وعرض المسابقة على الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة.

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