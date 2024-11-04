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مشروع مودة ينظم تدريبا لطلاب جامعة الفيوم

تدريب مشروع مودة
تدريب مشروع مودة بجامعة الفيوم، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن الدكتور أحمد عباس منسق تدريب مشروع مودة بالجامعات المصرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تدريب بكليتي السياحة والفنادق والتربية النوعية ضمن المشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

أهداف مشروع مودة بالجامعات المصرية

 يذكر أن مبادرة “مودة” تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لبناء مجتمع متماسك ومستقر، والتي تشمل عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية والدورات التدريبية بهدف تعزيز الوعي بأهمية العلاقات الأسرية، ومن خلال مبادرة "مودة" تسعى الدولة إلى تقديم الدعم وتوعية الشباب والفتيات بأهمية بناء علاقات أسرية صحية ومستدامة بهدف تقليل معدلات الطلاق والعنف الأسري وتعزيز الوعي الديني والصحي والسلوكي في اختيار شريك الحياة وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تسهم في استقرار المجتمع عبر تنمية روح التفاهم والمشاركة بين أفراد الأسرة.

ندوة روشتة بناء إنسان فعال

 يذكر أن كلية الصيدلة جامعة الفيوم،  نظمت ندوة ذاتية بعنوان "روشتة بناء إنسان فعال"، ضمن مهرجان الندوات الذاتية والتي نظمتها الكلية بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضرت خلالها الطالبة نورهان النجار بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة.

كيفية بناء الذات

 تناولت الندوة صفات الإنسان الفعال، وكيفية بناء الذات وأثرها على المجتمع والفرد، كما تحدثت عن دور التربية في غرس القيم والمبادئ الأساسية والتي تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

 وأوضحت أن التعليم يلعب دورًا محوريًا في تنمية المهارات الفكرية والاجتماعية، كما تناولت أهمية المشاركة في الأنشطة التطوعية لتعزيز روح التعاون والمسؤولية، وأن التطوع يتيح للأفراد فرصة لتطوير مهاراتهم القيادية.

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