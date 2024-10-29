وكيل تعليم الفيوم يتابع مع مديري الإدارات التابعة خطة عمل الفترة المقبلة

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بهدف وضع سياسات العمل خلال الفترة المقبلة، وطرق المتابعة الميدانية للمدارس التابعة لكل إدارة تعليمية.

متابعة يومية وفعالة للمدارس

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي ضرورة المتابعة اليومية المستمرة لمدير ووكيل الإدارة التعليمية، ورؤساء الأقسام بالإدارة التعليمية للمدارس، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحضور طابور الصباح وتحية العلم، والإذاعة المدرسية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى تواجه المدارس، وإعداد تقرير عن أبرز الإيجابيات والسلبيات بالمدارس، من أجل وضع حلول مناسبة لإزالة السلبيات.

إزالة الاعلانات والعبارات غير الوطنية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انه وجه بضرورة إزالة الإعلانات والعبارات المسيئة من على أسوار المدارس وجميع المنشآت التعليمية، وكتابة عبارات وطنية وعبارات تحث على القيم الأخلاقية، وتفعيل الأنشطة التربوية والمدرسة، لأن النشاط التربوي مكمل تعليمي فائق الأهمية.

حصر العجز بالمدارس بكل المراحل والنوعيات

وأكد أنه كلف مديري الإدارات التعليمية، بحصر العجز والزيادة بالمدارس، وسد العجز بالمدارس فورًا، ومتابعة التقييمات الأسبوعية، ومتابعة نظافة وتطهير خزانات المياه بالمدارس، ومتابعة انضباط وانتظام العمل في المدارس ودواوين الإدارة التعليمية، مشيرا إلى أن مدير عام الإدارة التعليمية هو مرآتي داخل الإدارة التعليمية ومسئول مسئولية كاملة عن العملية التعليمية داخل إدارته.

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