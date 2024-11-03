تعليم الفيوم تعلن موعد التقدم للإعارات الخارجية وشروطها

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم فتح باب التقدم للإعارات الخارجية، اليوم الاحد، بإدارة الاعارات بديوان المديرية، وأقسام الإعارات بدواوين الإدارات التعليمية، وتستمر مدة التقديم حتى الخميس 16 يناير المقبل.

شروط التقديم للإعارات بالدول العربية وغير العربية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل من تنطبق عليه الشروط التالية من المعلمين في مدارس الفيوم، له في التقديم للإعارات الخارجية سواء بديوان المديرية أو الإدارة التعليمية التي تقع في نطاقها مدرسته.

ويشترط في المتقدم أن يكون مقيدًا على درجة مالية مدرجة بموازنة التربية والتعليم ( من المعينين علي درجة مالية)، ولا تقل مدة خدمته بالتربية والتعليم عن 36 شهرًا، ولا يزيد السن عن 56 عامًا للمتقدم للإعارة لجميع الوظائف، ويحتسب السن من تاريخ الميلاد الي أول أكتوبر من العام الذى يتقدم فيه للإعارة، وان يكون المتقدم ممن أدوا الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو خلال فتره الاحتياطي، وعلي الإناث أن يرفقن موافقة الزوج عاي فترة الإعارة كاملة، مع عدم إصطحاب الأطفال، وتكون الموافقة كتابية.

وعلي كل متقدم إرفاق الاوراق بشهادة طبية موثقة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للإعارة للسفر، وأن يكون تقرير كفايته السنوي بتفدير كفء عن آخر عامين، ومن كان فى إعارة وتم قطعها فيحسب له آخر تقريرين سبق تديمهم، والمجند قبل التعيين تقدر كفاءته بجيد حكمًا، أما المجند أثناء العمل تقدر بكفء أو ممتاز حكمًا، والمستدعى للإحتياط تقدر كفاءته بكفء أو ممتاز حكمًا.

الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم للإعارة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي ان الاوراق المطلوبه عن التقدم للاعارات هي، صورة من الأمر التنفيذي للتعيين، وصورة من الرقم القومي، وصورة جواز سفر ساري، وصورة من المؤهلات طبق الأصل، وبيان حالة إلكتروني معتمد من الإدارة تلتعليمية، وبيان بأخر تقريرين كفاءة مستخرج من المديرية، ويسدد رسوم قدرها 200 جنية الإعارة بالدول العربية، و400 جنية الإعارة بالدول غير الناطقة بالعربية، و3 طوابع مهن تعليمية للذكور، وطابع مهن طبية، و4 طوابع مهن تعليمية للإناث، وطابع مهن طبية، وصورة بطاقة الزوج للمتزوجات، و صورة بطاقة ولي الأمر لغير المتزوجات، ويتم الاعلان عن اسماء المقبولين خلال شهري يوليو واغسطس المقبلين.

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